Janik Siner se povukao sa Olimpijskih igara! Novaku se čisti put u Parizu (FOTO)

Italijanski teniser Janik Siner neće učestvovati na OI u Parizu!

Prvi teniser sveta je zbog neimenovane bolesti već propustio da se ukrca u avion sa svojim sunarodnicima, ali se povlačenje nije očekivalo.

"Sa žaljenjem vas obaveštavam da nažalost neću moći da učestvujem na Olimpijskim igrama u Parizu. Posle dobre nedelje treninga na šljaci počeo sam da se osećam loše.

Proveo sam nekoliko dana odmarajući se i tokom posete doktor je otkrio upalu krajnika i snažno me savetovao da se ne igram.

Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA