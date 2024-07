Nadal odgovorio Đokoviću: Ko je rekao da će to biti 'last dance' ko to kaže?

Španski teniser Rafael Nadal naljutio se u subotu popodne, kada je od strane izveštača Telegrafa dobio jedno sasvim obično pitanje vezano za Novaka Đokovića!

Naime, pitali smo Rafu da li je spreman na "poslednji ples" sa Novakom ovde u Parizu, na šta je Španac odgovorio kontrapitanjem, uz podignutu obrvu

- Ko je rekao da je to poslednji ples, ko to kaže - poručio je Rafa, očigledno ne znajući da je upravo Nole bio taj koji je u četvrtak veče pomenuo taj "poslednji ples."

Dok je boravio na gala večeri "Luj Viton Fondacije", Đokovića su tada pitali o potencijalnom duelu sa Nadalom u 2. kolu Olimpijskih igara.

- Očigledno je da nije igrao puno i njegov renkig je pao. Tako da je uvek mogućnost da se sretnem s njim u nekim ranim rundama. Idemo, to će definitivno biti spektakl, kao u stara dobra vremena. Nadam se da ćemo se sresti u tom 2. kolu jer će to biti poslednji ples za obojicu. Svako poštovanje za Rafu. Jeste imao problema sa povredama, ali je i dalje kralj šljake. Ono što je on uradio na terenima Rolan Garosa je neprocenjivo, jedva čekam da zajednom sa njim izađem na teren.

U nastavku možete pogledati i video kako Novak pominje Nadala i "poslednji ples."

Autor: Dubravka Bošković