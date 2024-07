Kevin Durent 'uništio' Orlove, pa ušao u raspravu na Tviteru: Žestoka razmena sa navijačem šokirala svet

Nedugo nakon što je košarkaška reprezentacija Srbije poražena na Olimpijskim igrama od Amerike ubedljivom razlikom od 26 poena, Kevin Durent je ušao u raspravu sa navijačima na društvenim mrežama.

Naime, jedan od navijača je istakao da bi voleo da vidi više FIBA pravila u NBA ligi, kako bi košarka napredovala i bila u nekom svom izvornom obliku.

- Molim vas NBA, usvojite više FIBA pravila i dozvolite nam da vidimo kako najbolji zaista razmišljaju o igri i igraju igru onako kako treba da se igra - napisao je navijač.

Međutim to se nije svidelo Kevinu Durentu...

- Kunem se da samo "blebećete". Koja pravila želiš da vidiš, čoveče? - odgovorio je Kevin Durent.

Objasnio je navijač o kojim je pravilima reč.

- Želim da vidim vraćanje pravila od tri sekunde i to je to... Ti se ne slažeš? Više kretanja, manje izolacije/brže odluke - zadrži trojke iste kao u NBA. Ne možeš udarati loptu sa obruča (to je glupo) - odgovorio je navijač.

Ipak, Durent je objasnio zašto to pravilo ne može da funkcioniše tako.

- Ako želiš da eliminišeš defanzivne 3 sekunde, onda će igra biti sporija - napisao je Kej Di, na šta je navijač odgovorio:

- Ne slažem se s tim (imam 40 godina, pa sam ljubitelj košarke iz kasnih 90-ih)... Ali više taktike i brže odluke u napadu, manje zadržavanja lopte. NBA je u redu, čoveče, to je najbolji proizvod na svetu sa najboljim igračima TAČKA - voleo bih da to vidim... Hledam vas kako to sada radite - odgovorio je navijač.

Na kraju je objasnio Durent šta je za njega lepota i suština košarke, a rasprava se kasnije nastavila u drugom maniru.

