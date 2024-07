Angelina otputovala za Pariz: Norma je jaka, 197 centimetara, ali mislim da to mogu da preskočim

Srpski atletičari Angelina Topić izjavila je da joj je prvi i glavni cilj plasman u finale Olimpijskih igara u Parizu.

Na konferenciji za novinare na aerodromu "Nikola Tesla" uoči puta u Pariz govorili su Angelina Topić, kao i njen otac i trener Dragutin Topić, koji je šest puta kao takmičar učestvovao na OI.

"Osećaj je veličanstven, Olimpijske igre su san svakog sportiste. Ovo su mi sedme Igre, posle šest kao takmičar, sad idem prvi put kao trener. Ponosan sam na Angelinu i jedva čekam Pariz. Ja sam iskustvo iz olimpijskog sela pokušao da prenesem Angelini, ali ona mora to sama da iskusi", rekao je Dragutin Topić.

Angelina Topić će prvi put učestvovati na OI.

"Igre imaju posebnu težinu. Jesam mlada, ali već imam iskustva sa velikih takmičenja. Sve su to devojke sa kojima sam se već takmičila. Prvi cilj je da u petak prođem kvalifikacije. Norma je jaka, 197 centimetara, ali mislim da to mogu da preskočim i da dođem do finala", izjavila je Angelina Topić.

Autor: Aleksandra Aras