ŠTETA! Komarov se fenomenalno borio protiv Mađara, na kraju u drami ostao bez polufinala OI

Srpski rvač, Aleksandar Komarov ostao je bez plasmana u polufinale Olimpijskih igara, pošto je poražen od Davida Losončija iz Mađarske, iako je rezultat bio 2:2.

Mađarski rvač je bio taj koji je prvi došao do tehničkog poena, ali je Komarov uzvratio na fantastičan način. Već do kraja uvodne runde je stigao do poravnanja, a potom je naš tim uložio uspešan čelindž i poništio jedan tehnički poen koji je bio dodeljen Losončiju.

Odmah na početku druge runde, Aleksandar Andrejevič Komarov je uspeo da osvoji još jedan tehnički poen i da tako priđe još jedan korak bliže plasmanu u polufinale.

Međutim, nažalost je nakon toga i David Losonči stigao do tehničkog poena, a pošto je u tom momentu bilo nerešeno, to je značilo da Komarov mora da napadne, jer je u slučaju egala dalje prolazi takmičar koji je poslednji obavio tehnički zahvat.

Srbin je zatim još jednom poentirao, ali je zatim mađarski tim uložio čelindž i poništio taj poen...

Na kraju je rezultat bio 2:2, ali je presudilo pravilo koje smo pomenuli da u tom slučaju dalje ide takmičar koji je poslednji poentirao.

On i dalje ima šansu da se bori za bronzu, ali samo ukoliko David Losnoči obezbedi plasman u finale.

Autor: Dubravka Bošković