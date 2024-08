Nikola Jakšić je doneo Srbiji plasman u polufinale OI, a javnost je brujala o njegovoj ranijoj odluci

Vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale Olimpijskih igara u Parizu pošto su posle ogromne drame pobedili Grčku rezultatom 12:11.

Nikola Jakšić (27) postigao gol u poslednjoj sekundi i tako obradovao celu naciju.

Vaterpolista je tako postao heroj nacije i osigurao Srbiji prolazak u narednu rundu takmičenja kao i potencijalno još jednu medalju iz Pariza. Ovaj mladi sportista oduševio je naciju i kada je govorio o tome koliko mu je bitno obrazovanje, a neretko ga je stavljao ispred sportskih podviga.

Propustio utakmice zbog fakulteta

Velika se prašina podigla pre nekoliko godina kada je tadašnji najbolji igrač Partizana odlučio da sa timom ne otputuje na najbitniju utakmicu sezone protiv italijanskog ProReka. Iako su mnogi pomislili da je u pitanju neka lakša povreda, vaterpolista nije želeo da krije pravi razlog, a u pitanju je bilo obrazovanje. Naime, Nikola Jakšić fakultet uskoro završava, a tada je bio na samom početku studiranja, te je imao veoma važan kolokvijum iz Rimskog prava koji nije želeo da propusti.

"Tačno je, imam obaveze na fakultetu i zbog njih neću moći da igram protiv Pro Reka. Studiram na Pravnom fakultetu, ovo mi je prva godina. Čeka me bitan kolokvijum iz Rimskog prava i ne bih da ga propustim. Na fakultet dolazim kao odličan đak, dobro sam raspoložen, ali ima vremena da se to raspoloženje pokvari. Objasnio sam sve i ljudima u klubu, nisu mi ništa prebacili. Video sam neke izjave trenera Vujasinovića i nemam komentar na njih", rekao je tada sportista, piše Hello magazin.

Podrška porodice uvek mu je bila glavni pokretač.

"Mnogo mi znači podrška porodice. Ako nisu na tribinama, prva poruka je uvek od njih. Porodica je svakako na prvom mestu", govorio je mladi vaterpolista za Gloria magazin.

Autor: Snežana Milovanov