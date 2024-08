ISPLIVAO SNIMAK SA NOVAKOVOG TRENINGA: Pokazao kako se sprema za US Open - Jedan DETALJ oduševio navijače! (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, zatim je veliki uspeh danima proslavljao u prestonici Francuske, na Jadranskom moru i u Beogradu, a sada je vreme za nove poslovne poduhvate.

Novak se u Crnoj Gori priprema za nastup na US Openu, gde bi mogao da osvoji 25. grend slem u karijeri. Tamo će, po svemu sudeći, igrati bez steznika za koleno.

Đoković je na oba turnira nakon operacije meniskusa - koja se dogodila u Parizu tokom Rolan Gaorsa - imao sivi štitnik koji mu je pomagao da koleno ostane fiksirano dok se izlaže naporima. Đoković je sa tom dodatnom opremom stigao do finala Vimbldona gde je izgubio od Karlosa Alkaraza i finala Olimpijskih igara gde se mladom španskom kolegi revanširao za taj poraz.

Osvajanje zlatne medalje jedan je od najbitnijih detalja Novakove karijere, jer je tako kompletirao trijumfe sa svih velikih teniskih turnira. Moglo bi da se ispostavi da je finale u Parizu, na čuvenom terenu Filip Šatrije, bio i poslednji meč na kojem je Novak nosio steznik za koleno koje je povredio nekoliko nedelja ranije. Tada je stradao meniskus, a Đoković je morao da se povuče sa Rolan Garosa.

#SaturdayMotivation



As reported the other day, @DjokerNole was hitting in practice this morning in Portonovi, prepping for the upcoming #USOpen pic.twitter.com/DX9JsTCyBb