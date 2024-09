VELIKI SKANDAL U ISTORIJI FUDBALA! NAMEŠTENO 17 UTAKMICA?! Igrači i golmani namerno puštali golove

Sprema se jedan od najvećih skandala u skorijoj istoriji fudbala.

FS Nemačke pokrenuo je istragu zbog navodno 17 nameštenih mečeva u okviru takmošnjih liga.

U pitanju su mečevi Treće i regionalne lige, ali ima i glasova koji kažu da su pod lupom i neki mečevih elitnih karavana.



🚨🇩🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | 17 football matches in Germany are under suspicion of 'manipulation'.



The games in question are from the 3. League and regional leagues.



The German Football Association is aware of the suspicion and takes it 'very seriously' - however, the association… pic.twitter.com/GBNMNlbYk2