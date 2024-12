Najbrži nokaut u istoriji! Meč je trajao samo 2 SEKUNDE (VIDEO)

Prethodne noći u Dulutu u Džordžiji održana je priredba BKFC 69, u okviru takmičenja u kom se ne koriste rukavice tokom boks duela. Gledaoci su imali priliku da prisustvuju istoriji.

Džastin Votson je rešio da svoj duel sa Kolom Ferelom reši brzinski i odmah nakon što je sudio dao znak krenuo je u napad. Jedan udarac je bio dovoljan, za zvanično najbrži nokaut u istoriji!

Štoperica je stala na 2.9 sekundi, a gledaoci i komentator su ostali u čudu. Posebno ovi drugi, koji su urlali u jedan glas. Kako i ne bi, pogledajte kako je to izgledalo ispod...



Votson je 37-godišnjak iz Čajna Grouva, Severna Karolina, i izgubio je svoja dva prethodna meča u BKFC-u i ušao je u meč u petak kao kladioničarski autsajder. Ferel je rodom iz Atlante sa rezultatom 11-2 u mešovitim borilačkim veštinama, a sada je pao na 1-1 u BKFC-u.

Borbe Bare Knuckle Fighting Championship-a se održavaju u ringu sa pet dvominutnih rundi. Borcima je dozvoljeno da umotaju i zalepe zglob, palac i sredinu šake, ali gaza ili traka ne smeju biti unutar 2,5 centimetra od zglobova. Udarci su jedini dozvoljeni udarci.

Bez rukavica, posekotine su uobičajene i mogu dovesti do zaustavljanja po nalogu lekara, što sprečava borca koji je izgubio da nanese veću štetu.

