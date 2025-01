Tragedija u fudbalu: Golman umro nakon što je odbranio penal

Velika tragedija dogodila se u Btazilu pre nekoliko dana, kada je mladi 16-godišni golman Edson Lopez Gama umro zbog odbranjenog penala grudima!

Gama je tokom svog amaterskog tima u brazilskoj saveznoj državi Amazonas morao da zaustavi penal svojim grudima, te se brzo srušio na tlo.

Direktno je pogođen između grudne kosti i dijafragme i preminuo je 5. januara u bolnici u Manuesu, gde je prevezen automobilom na putu kroz ruralna područja koji je trajao 11 sati.

- Danas si dirnuo celo Brazil. Nikada nisam mogao da zamislim da bi ovo moglo da se desi. Bio si posvećen igrač i dete koje nikada nije bilo tužno, uvek srećno. Brate, žao nam je što te vidimo da odlaziš, ali otišao si radeći ono što voliš najviše, igrajući fudbal - podelio je njegov brat na društvenim mrežama.

Goleiro de 16 anos morre após levar bolada no peito em partida de futebol no AM



Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Edson Lopes Gama se preparando para defender um pênalti quando foi atingido por uma bolada no peito e caiu no chão. pic.twitter.com/9IpxTNNJco