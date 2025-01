Drama uoči utakmice Lige šampiona! Izbio požar na stadionu Mančester sitija

Pred nama je poslednje osmo kolo Lige šampiona, u kom će ekipa Mančester sitija na svom stadionu dočekati Klub Briž iz Belgije i eventualnom pobedom pokuša da se plasira u nokaut fazu ovog takmičenja, međutim, pred sam početak se dogodio požar!

Sve utakmice poslednjeg kola Lige šampiona su zakazane za 21 sat, dok je samo nekoliko časova pred početak meča izbio požar o čemu pišu i britanski mediji.

Scenes from #ManCity's Etihad Stadium this evening after a fire broke out at a pop-up merchandise stall, which has since been contained. #UCL pic.twitter.com/XHXZE8LAhK