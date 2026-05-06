AKTUELNO

Košarka

Rukovodstvo ABAlige razgovaralo sa izvršnim direktorom Evrolige o strateškoj saradnji

Izvor: Tanjug, Foto: Logo ||

Rukovodstvo košarkaške ABA lige posetilo je sedište Evrolige u Barseloni i razgovaralo sa izvršnim direktorom Hesusom Buenom o strateškoj saradnji.

Kako su saopštile ABA liga i Evroliga, sastanak je održan u utorak, a teme su bile jačanje evropske košarke sa sportskog i komercijalnog stanovišta.

"Naglasak je stavljen na podsticanje održivog rasta, unapređenje struktura takmičenja i otvaranja novih puteva za stvaranje vrednosti u košarkaškom ekosistemu. Obe organizacije su ponovo potvrdile svoju posvećenost održavanju otvorenog i konstruktivnog dijaloga, sa zajedničkom namerom da istraže razvoj dugoročnog strateškog partnerstva usmerenog na produbljivanje saradnje i podsticanje kontinuiranih inovacija u sportu", navodi se u saopštenju.

