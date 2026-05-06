'Hvala za sve, bićeš večni uzor svima' Dačić se emotivnim rečima oprostio od legendarnog Cvetkovića

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić emotivnom porukom na Instagramu oprostio se od legendarnog košarkaša Crvene zvezde Vladimira Cvetkovića.

- Sa velikom tugom opraštam se od velikog prijatelja i sportske i ljudske gromade Vladimira Cvetkovića. Pored grandiozne sportske karijere, šest godina je bio ministar sporta u Vladi Srbije od 1992-1998. godine. Nikad neće biti zaboravljeno da je doveo Zvezdu na vrh Evrope. Dragi Cvele, hvala za sve, bićeš večni uzor svima - objavio je Dačić.

Autor: Marija Radić

