'Hvala za sve, bićeš večni uzor svima' Dačić se emotivnim rečima oprostio od legendarnog Cvetkovića

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić emotivnom porukom na Instagramu oprostio se od legendarnog košarkaša Crvene zvezde Vladimira Cvetkovića.

- Sa velikom tugom opraštam se od velikog prijatelja i sportske i ljudske gromade Vladimira Cvetkovića. Pored grandiozne sportske karijere, šest godina je bio ministar sporta u Vladi Srbije od 1992-1998. godine. Nikad neće biti zaboravljeno da je doveo Zvezdu na vrh Evrope. Dragi Cvele, hvala za sve, bićeš večni uzor svima - objavio je Dačić.

Autor: Marija Radić