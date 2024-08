Samoproglašenoj državi Kosovo nije dozvoljeno učešće na Evroviziji: EBU otkrio razloge zabrane takmičenja u Švajcarskoj 2025. godine

Samoproglašena država Kosovo neće učestvovati ni na Pesmi Evrovizije 2025. godine, saoštio je EBU.

Kosovski nacionalni emiter RTK nije dobio poziv od Evropske radiodifuzne unije (EBU) da učestvuje na takmičenju za pesmu Evrovizije 2025. u Švajcarskoj.

Prema objavi kosovskog zvaničnog naloga Evrovizije na X, EBU nije dao zeleno svetlo.

Pored toga, potvrdili su za RTK da bi za učešće na panevropskom takmičenju morali da postanu punopravni članovi organizacije.

Zbog ove odluke RTK je oštro negodovao.

- EBU primenjuje dvostruke standarde. Prvo za Kosovo zahtevaju punopravno članstvo u EBU pre nego što dozvole učešće na Evroviziji, a onda nas ne prihvataju iz političkih razloga, iako RTK ispunjava sve potrebne uslove - stoji u saopštenju Eurovison Kosovo koje su objavili na svom nalogu na društvenoj mreži X.

