PUCNJAVA U VAŠINGTONU! Mladić poginuo, više od 20 povređenih (FOTO)

Kako navodi kanal Foks5, žrtva je 17-godišnji Kristofer Braun, koji je preminuo u bolnici, dok se jedna policajka još bori za život.

Incident se dogodio na okupljanju na kojem su učesnici pripremali hranu, kada je više ljudi otvorilo vatru.

Policija je saopštila da je povređena 21 osoba, od kojih je šest hospitalizovano.

#BreakingNews : Mass shooting in #DC. 21 people shot at a “gathering” in #Washington DC. 1 dead and at least 7 in critical condition. Gunshots went off near the Fort Circle Park area of #Southeast D.C., a local radio station reported.#US #SoutheastWashington #Terror pic.twitter.com/YvGCMH6LGg