TRAMP IZLEČEN: Oglasio se lekar američkog predsednika i objavio kada može da se vrati dužnostima

Doktor Šon Konli je kazao da je Tramp odgovorio izuzetno dobro na terapiju i da je u stabilnom stanju, kao i da ne pokazuje znake napretka bolesti, prenosi Bi-Bi-Si.

Prema njegovim rečima, u subotu će biti 10. dan od uspostavljanja dijagnoze i na osnovu napredne dijagnostike koju je koristio lekarski tim, moći će da se vrati javnim obavezama.

#BREAKING: White House doctor says Trump safe to return to public events on Saturday https://t.co/pJlD2kOS8H pic.twitter.com/CsnmJMfmfl