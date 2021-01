PALA I KRV U VAŠINGTONU: Ispred Kapitola nose ŽENU SVU U KRVI! Mediji prenose da je UPUCANA U VRAT (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Stotine pristalica odlazećeg američkog predsednika Donalda Trampa probile su metalne barikade oko Kapitola u Vašingtonu prolazeći pored obezbeđenja i rušeći ograde. Kako javlja CNN, demonstranti su u međuvremenu probili snage i ušli u zgradu.

Potpredsednik Majk Pens je, kako prenose mediji, evakuisan iz zgrade i to tajnim prolazima.

Kako javljaju mediji, policija u Vašingtonu upucala je ženu ispred zgrade američkog Kongresa, prenose američki mediji.

Prema prvim informacijama ona je upucana u vrat, a na snimku sa lica mesta se vidi kako je na nosilima iznose dok su oko nje do zuba naoružani policajci.

NEW - DC police shot a woman in the neck. Now taken out on stretcher covered in blood. pic.twitter.com/fk3zvYyvXO

Nacionalna garda Virdžinije i 200 vojnika sada su raspoređeni u Vašingtonu, dok su policijski snajperi na krovu Kapitola.

Snipers are visible on the roof of the Capitol Building, and CNN have reported that military support is now on its way to Washington.



This isn't going to end well.



And all because someone is a BAD LOSER. pic.twitter.com/HHvZBnI5or