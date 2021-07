Palmer: SAD razočarane jer EU nije otvorila pregovre sa S. Makedonijom i Albanijom

Vašington je razočaran jer pitanje otvaranja prve medjuvladine konferencije EU sa Severnom Makedonijom i Albanijom nije rešeno i pored snažnog zalaganja i razumnog rešenja portugalskog predsedništva i snažnih evropskih partnera, izjavio je danas visoki zvaničnik američkog Stejt depratmenta Metju Palmer.

Palmer je to rekao na početku Prespa dijalog foruma koji se održava u Ohridu i Oteševu, istakavši da to utiče i na ulaganja SAD i EU na Zapadnom Balkanu, a doprinosi i povećenju skepticizma i u samom regionu."Naši geopilitički konkurenti agresivno pokušavaju da naruše kredibilitet SAD i EU, a i sam region sumnja u integritet načijeg kolektivnog opredeljenja", rekao je Palmer na panelu "Na putu do bolje povezanog i integrisanog regiona - Koji je rizik? Kako da stignemo tamo?".

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik Stejt departmenta za Zapadni Balkan, kako je prenela MIA, istakao je važnost Dogovora iz Prespe o rešavanju višedecenijskog spora Severne Makedonije sa Grčkom kao i Dogovora o dobosusedstvu, prijateljstvu i saradnji sa Bugarskom.

On je ocenio da su to primeri većeg regionalnog angažmana vlade u Skoplju u korist sopstvenih gradjana.

Govoreći o ulozi SAD na Zapadnom Balkanu, Palmer je rekao da je dugogodišnja vizija Vašingtona da ostane fokusiran na region koji je u miru sam sa sobom i sa susedima, koji je stabilan, prosperitetan i integrisan u evroatlantski okvir.

"To što daje nadu jeste da ovo nije samo vizija SAD za Zapadni Balkan, već se skoro ne razlikuje od toga što žele naši evropski saveznci i partneri. Ipak, još je važnije da je to isto vizija izražena od zemalja Zapadnog Balkana. Ova zajednička vizija je naša kolektivna snaga i trebalo bi da posluži kao vodič dok udvostručavamo napore za približavanje Zapadnog Balkana EU", rekao je Metju Palmer.

Prema njegovim rečima, to ne sme da se zaboravi ili da se rizikuje taj cilj i da se ne uspe u zajedničkom naporu da se kompletira Evropa, kao deo snažne transatlantske porodice.

"I pored naše zajedničke vizije koliko su važne naše individualne uloge, treba da izazovemo sebe da napravimo Zapadni Balkan mnogo pokretljivijim i da imamo bolju povezanost, rekao je Palmer.

On je istakao da lideri u regionu moraju da preuzmu čvrstu sposobnost za svoju evropsku budućnost, jer SAD veruju da su napori za uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta normalni koraci na putu ka članstvu u EU i da su regionalna saradnja i ekonomska integracija od vitalnog značaja.

"Ovo uključuje unapredjenje pristupnog razvoja Severne Makedonije i Albanije, omogućavanje vizne liberalizacije za Kosovo", rekao je Palmer.