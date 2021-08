NAŠI VATROGASCI SPASILI CELO SELO NA EVIJI: U vatru ušli kao roboti! Grčki reporter se oduševio herojima iz Srbije!

U proteklih dva dana, pročitali smo mnoge hvalospeve na račun tehnike i hrabrosti naših vatrogasaca na terenu u Eviji. Međutim čini se da reči grčkog reportera Leonidasa Kapernarakosa, najbolje opisuju zašto su oduševili grčku naciju i sa kolikom vatrenom stihijom se suočavaju na terenu. Naime, oni su tokom jedne akcije, zahvaljujući taktici, odbranili od vatre čitavo jedno selo.

Kapernarakos, reporter televizije Mega, našao se u selu Avgaria na Eviji, gde se nalaze i naši vatrogasci u sklopu Sektora za vanredne situacije. Upravo ta činjenica, poslužila mu je kao šlagvort za televizijski prilog, pošto je tokom javljanja sa terena, od lokalnih meštana koji su se borili sa vatrenom stihijom, čuo kako su srpski vatrogasci poput vojnika robota kada se radi o gašenju požara.

- Ovde smo zatekli neku decu, neke mladiće koji su dolazili u pomoć sa svih strana. Tako da su nam ti ljudi koji su bili ovde od ranije, kazali kako je u jednom trenutku došla grupa Srba, koja nije nigde zapela. Otvorili su mali put, negde između metar i dva širine. I sa leve i sa desne strane je gorelo.

Davali su mladićima znak glavom šta da rade kada se radi o stabilma. Imali su i posebnu opremu koju mladići nisu mogli da mi objasne i uz pomoć te posebne opreme, ulazili su poput vojnika, kao roboti.. Put širine jednog metra, a oko njih vatra trideset, četrdeset metara - uzbuđeno je govorio grčki reporter.

Oduševljenje, ali i sreća što je spašeno jedno selo, bili su primetni do kraja njegovg uključenja u dnevnik televizije Mega. Sudeći po njegovom tonalitetu, ali i po izrazu lica, najviše ga je oduševio način na koji su se vatrogasci pri Sektoru za vanredne situacije, poneli tokom "ulaska" u vatru.

- Ušli su u vatru, i u roku od nekoliko minuta, kako su to uradili, počeli su da "spuštaju" prednji deo vatre i da je guraju unazad ka klisuri. To je bila neverovatna stvar, objašnjavali su nam ovde, ali nisu mogli da mi kažu kako su ti ljudi poput robota bili na pravim položajima, kao da ste ih unapred odredili. Bio je to neverovatan opis, mladići su nam ovde rekli 'Voleli bismo da ovde postoji ovakva oprema i ovakvo znanje', a imali su nešto što je podsećalo na neke male motike, sa kojima su uspeli da raskrče put, da uđu unutra i da pobede vatrenu stihju - rekao je on na kraju uživo uključenja u dnevnik televizije Mega.

Podsetimo, na tlu Evije se trenutno nalazi 37 pripadnika Sektora za vanredne situacije, koji sa 14 vozila, ali i 14 pripadnika Helikopterske jedinice sa tri helikoptera, dva „bel 212“ i „H-145“, kao i medicinski tim Odeljenja za zdravlje zaposlenih i bezbednost na radu sa tri lekara, medicinskim tehničarem i sanitetskim vozilom. Zbog načina na koji rade skoro tri dana na terenu, grčka javnost na društvenim mrežama, ali i mediji, proglasili su ih herojima.