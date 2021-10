UDAVIO SE SA DOBITNIM TIKETOM U DŽEPU: Osvojio bogatstvo na lutriji i čekao da obnovi dokumenta da bi mogao da podigne novac

Samo nedelju i po dana ranije, Gregori je osvojio dobitak na lutriji, ali nije stigao da ga unovči, te je kasnije, nažalost, pronađen mrtav sa dobitnim tiketom u novčaniku. Gregori Džarvis (57) pronađen je 23. septembra u blizini broda na privatnoj plaži u okrugu Hjuron i veruje se da se najpre okliznuo i pao u vodu u kojoj se utopio, prenosi "Unilad".

- Vrlo fin čovek, bio je ovde svaki dan. Neko je rekao da je upravo osvojen "Džek" i on je odgovorio "sjajno", a onda su ga drugi pitali da li je to on i - ispostavilo se da jeste. Bio je jako uzbuđen - ispričala je vlasnica "Blu voter ina" Don Talaski.

Sledeće nedelje, Džarvis se vratio u njen lokal da sve prisutne počasti pićem i tom prilikom objasnio da još uvek nije unovčio tiket, jer nema odgovarajuća lična dokumenta.

- Nije mogao da ga unovči, jer mu je istekla kartica osiguranja, pa je čekao da dobije novu - dodala je Talaski.

Zabrinutost je rasla kada se Džarvis sledećeg dana nije vratio u restoran.

- Ponekad radi na terenu, ali kada je prošla cela nedelja bez njega, zabrinuli smo se - kaže Talaski i dodaje da je kasnije u gostionicu svratio i Gregorijev šef da proveri da li neko ima informacije gde se nalazi, budući da se nije pojavio ni na poslu.

