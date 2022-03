Milorad Komrakov: SAVETNIK ZELENSKOG REKAO - RAT PROTIV RUSIJE TRAJAĆE DO KRAJA MAJA!?

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da pregovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali je upozorio da ako pokušaji pregovora ne uspeju, to može da znači da bi borba između dve zemlje dovela do "Trećeg svetskog rata."

- Spreman sam na pregovore sa njim. Spreman sam poslednje dve godine. I mislim da bez pregovora ne možemo da okončamo ovaj rat, rekao je Zelenski za Si-En-En. Ukrajinski predsednik je kazao da ukoliko postoji jedan odsto šanse da se zaustavi taj "rat", trebalo bi da iskoriste tu šansu. Istovremeno, Zelenski je potpisao zakon o produženju ratnog stanja u Ukrajini za 30 dana od 26. marta, navodi se na sajtu Vrhovne rade. Tim zakonom je produžen period ratnog stanja u zemlji od 26. marta 2022. od 5.30 na period od 30 dana - navodi se u saopštenju. Odlukom o produženju ratnog stanja dodatno je pokazao da ne odustaje od dizanja tenzija i da nije spreman da učestvuje u stvaranju mira za građane Ukrajine.

Rat protiv Rusije će trajati još mesec, mesec i po dana, do kraja maja, tvrdi Oleksij Arestovič, savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. Njegova predviđanja dobijaju na težini ukoliko se u obzir uzme to da je Arestovič još u govoru iz 2019. godine najavio izbijanje rata između Ukrajine i Ruske Federacije zbog namere zvaničnika u Kijevu da zemlja postane članica NATO. Sada Arestovič u novom snimku obrazlaže zašto misli da će se rat okončati do kraja maja: „Rusija je krenula u rat sa više od 90 bataljona i taktičkih grupa. Od toga je, više od 30 uništeno ili onesposobljeno za borbu“, procenjuje Arestovič.

Ukrajinska vojska sistematski puca na humanitarne konvoje sa izbeglicama i pokušava da okrivi za napade rusku vojsku i snage Donjecka i Luganska (DNR i LNR), izjavio je načelnik Nacionalnog centra za kontrolu odbrane Ruske Federacije. Mizincev je dodao da se ruske snage striktno pridržavaju prekida vatre duž evakuacionih ruta koje su otvorile ruska i ukrajinska strana.

Oružanbe snage Rusije uništile su 216 dronova, 1.506 tenkova i 152 višecevna raketna bacača od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, izjavio je danas portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.Dodao je da su uništena i 152 višecevna raketna bacača, 592 poljska artiljerijska oružja i minobacača, kao i 1.284 komada specijalnih vojnih vozila uništeno je od početka specijalne vojne operacije, prenosi TASS.

On je dodao da su ruski helikopteri Ka-52 i Mi-28N uništili tokom noći 15 oklopnih vozila Oružanih snaga Ukrajine.

Boško Zorić, pukovnik u penziji, gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije 18.03.2022. godine, izjavio je da smatra da se rat ne smiruje već da postoji šansa da eksalira u nuklearni.

- Sve se više koriste oružja velike razorne moći i mnogo se oružja upumpava sa Zapada. Americi odgovora da se ovaj sukob produži. Sve će uložiti, sem svojih ljudi i svojih građana, da bi slabili rusku armiju. Zato NATO ojačava odbranu u Poljskoj, a imamo i informaciju da Belorusija obezbeđuje sistem S300 na granicama Poljske. Dovoljna je jedna nepromišljena situacija i da jedna raketa padne na teritoriju neke NATO zemlje i plašim se šta se posle toga može desiti. Moglo bi da se koristi oružje za masovno uništenje, što bi dovelo do kataklizme - rekao je Zorić.

- Rusija neće ući u direktan sukob sa NATO. S velikom sigurnošću mogu da kažem da će cena našeg članstva u NATO biti veliki rat s Rusijom. Ako se ne učlanimo, Rusija će nas progutati za 10-12 godina. Uslediće vazdušni udari i napad kopnenih trupa, koje su raspoređene oko granice. Pokušaće da opkole naše snage oko Donjecka, izvešće napad s Krima i iz Belorusije. Biće to pravi rat. Najkritičnije godine su od 2020. do 2022, kao i od 2024. do 2026. godine - rekao je Oleksij Arestovič, savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u intervjuu za Apostrof TV.

Danijel Simić, predsednik Udruženja novinara Republike Srpske koji je izveštavao iz Donbasa, opisao je, za Kurir televiziju, kakav je život građana Ukrajine tokom rata. Navodi da rat ljude ne sprečava da vode "normalan život".

- Ja nisam prvi put u Donjecku, bio sam 2017. godine. Sada sam sklopio sporazum sa Radio Televizijom Republike Srpske i počeo da izveštavam. Ono što sam uočio je da ako padne projektil na grad, bez obzira bilo ljudskih žrtava ili ne, život se nastavlja. Oglašavaju se sirena za opštu opasnost, isključivo ako je palo na saobraćajnicu i iskidalo žice trolejbusa ili nešto slično, tek tada se prekida saobraćaj, u suprotnom ne. Danijel smatra da je amerikanizovano javno mnenje i tvrdi da su posle masakra u Donjecku ljudi shvatili da im je zapad pričao samo bajke.

- Imamo potpuno amerikanizovano odnosno vesternizovano javno mnenje u kojem sve glavne teme postavljaju sa Zapada. Pre nedelju dana, na prostoru gusto naseljenog područja Donjecka, sam centar gde ljudi čekaju autobuse, to je otprilike kao da pričamo o Terazijama, pala je tehnička raketa "TOČKA-U koju ne koristi više ruska vojska, ali je u aktivnoj upotrebi ukrajinske vojske. Pritom da neko baci kasatnu bombu i ubije 20 ljudi od čega je jedno dete, a 28 ljudi rani u samom centru, gde nema vojnih objekata, i to sve sa kasetnim punjenjem... Imali smo ovu situaciju u Donjeckoj, masakr civilnog stanovništva bez ikakvog razloga! Kada smo to videli shvatili smo da Zapad sve te bajke koje nam je pričao, čitav niz godina, od vladavine prava, multietičnosti pa do tolerancije, nisu ništa više od bajki i da su oni samo na jedan korak od rusofobije - rekao je Simić.

Rusija ima jednu od najvećih i najmoćnijih oružanih snaga na svetu, ali to nije bilo očigledno na početku ruske specijalne operacije u Ukrajini, analizira Bi Bi Si. Prva greška Rusije bila je potcenjivanje snage otpora i sposobnosti manjih oružanih snaga Ukrajine. Rusija ima godišnji budžet za odbranu od više od 60 milijardi dolara, u poređenju sa potrošnjom Ukrajine koja je nešto više od 4 milijarde dolara. U isto vreme, Rusija, i mnogi drugi, izgleda da su precenili sopstvene vojne snage, prenosi Bi Bi Si. Rusija je prikupila snage od oko 190.000 vojnika za ovu intervenciju. Ne postoje pouzdani podaci o razmerama ruskih ili ukrajinskih gubitaka. Ukrajina tvrdi da je ubila 14.000 ruskih vojnika, iako SAD procenjuju da je to verovatno polovina tog broja. Zapadni zvaničnici i dalje upozoravaju da bi predsednik Vladimir Putin mogao da ''udvostruči napade“. Kažu da on još uvek ima dovoljno kapaciteta da bombarduje ukrajinske gradove ''značajno vreme''.

Saradnik Fondacije za odbrambenu demokratiju, nekadašnji američki marinac, vojni analitičar i autor Bil Rođio ocenio je da će Zapad napraviti veliku grešku ako pomisli da Rusi gube u Ukrajini. Ono što se opisuje kao "zaustavljeno" napredovanje može biti rezultat toga što su Rusi odvojili vreme da reorganizuju svoje snage i poboljšaju svoju logistiku, naveo je Rođio u tekstu za Dejli mejl. Istina na terenu je da Ukrajinci svuda pružaju snažan otpor u nastojanju da odbrane svoje gradove. Ali osim brzog zauzimanja Kijeva i kolapsa vlade predsednika Zelenskog, ruski napad na Ukrajinu će potrajati.

Ruska ofanziva je pokrenuta na više frontova i ima četiri glavna cilja: glavni grad Kijev; Harkov, drugi najveći grad Ukrajine i sever; istok, uključujući oblasti zapadno od regiona Donbasa, i jug, uključujući luke na Crnom i Azovskom moru. Ukrajinci trenutno igraju na vreme, polako ustupajući teren dok "smanjuju" ruske oklope i pešadiju. Strategija Rusije je takođe zasnovana na vremenu; njene ofanzive na više frontova takođe nastoje da smanje ukrajinske snage, a da bi ih opkolili potrebno je vreme, zaključuje saradnik Fondacije za odbrambenu demokratiju, nekadašnji američki marinac, vojni analitičar Bil Rođio.

Autor: Milorad Komrakov