Milorad Komrakov: ZLOČINCI PUKA „AZOV“ MASAKRIRAJU CIVILE I BEŽE IZ MARIUPOLJA!

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Pripadnici ukrajinskog zloglasnog neonacističkog bataljona „Azov“, (naziv dobili po Azovskom moru) skidaju svoje uniforme i preoblače se u civilnu odeću, bežeći iz grada Mariupolja, preko humanitarnih koridora, izjavio je načelnik Nacionalnog centra za kontrolu odbrane Ruske Federacije general-pukovnik Mihail Mizincev.

Geografski gledano, grad Marijupolj zauzima samo mali deo na mapi, ali on trenutno stoji na putu ruskih snaga koje prodiru sa krimskog poluostrva. One se probijaju na severoistok kako bi pokušale da se povežu sa trupama i saveznicima u regionu Donbas u istočnoj Ukrajini. Ako Marijupolj bude zauzet, Rusija će uspostaviti i potpunu kontrolu nad više od 80 odsto crnomorske obale Ukrajine - odsekavši njenu pomorsku trgovinu i dodatno je izolovavši od sveta. Kijevski režim odbija predlog Rusije da položi oružje u Mariupolju.

Istovremeno, u svetlu zvanične izjave Kijeva o odbijanju da sprovede humanitarnu operaciju, a militanti polože oružje, licemerno su naredili nacionalističkim bataljonima da u malim grupama napuštaju grad prerušeni u civile, preobučeni u civilnu odeću, koristeći sve mogućnosti, uključujući i humanitarne koridore.

I banditi su odmah počeli da izvršavaju ovo naređenje, rekao je Mizincev.

- Tako su 20. marta 2022. godine teroristi bataljona „Azov“ ubili roditelje dvoje maloletne dece i, krijući se iza iste te dece, pokušali da se u njihovom porodičnom automobilu prevezu humanitarnim koridorom u Zaporožju, ali su ih identifikovali i odmah priveli ruski vojnici, a deca spasena, rekao je Mizincev.

Ovu priču, koja dočarava šta se u stvari dešava u Mariupolju, putem Vibera, dobio sam u široj verziji.

Iz prilično sigurnog izvora, dobio sam na Viberu tekst o ovom događaju. Jedan ruski vojnik ( DNR-ovski) priča da je njegova jedinica zaustavila, radi kontrole, vozilo koje je, sigurnim koridorom, izlazilo iz Mariuopolja.

U vozilu je bio jedan par sa dvoje dece. Deca su izgledala veoma uplašeno, tresla su se i plakala. Ruskim vojnicima se to učinilo neobičnim pa su iz auta izveli par, odveli ih nešto dalje, odakle ih deca ne bi mogla videti. U automobil je seo vojnik, koji je preneo ovu priču, i započeo razgovor sa decom. “Kako se zovu Vaša mama i tata? - pitao ih je. Stariji dečak je odgovorio „To nisu naši mama i tata...Oni su ubili našu mamu i tatu i izbacili ih iz auta. A nama su naredili da ćutimo, inače će i nas ubiti“. Ispostavilo se da je „par“ koji je ubio pa glumio roditelje nesrećnoj deci, bio par „Azovaca“, koji su pokušali da se izvuku iz Mariuopolja. Izgleda da su priče o hrabrosti „Azovaca samo mit“,, Ali priče o njihovoj beskrupuloznosti – nisu, govori ruski vojnik. Mislim da je ogromna sreća što deca nisu mogla da sakriju užas koji su preživela pa su izavala sumnju kod nas, i tako spasena. Jer, nemajmo iluzija! Da su „Azovci“ prošli i i stupili na teritoriju koju kontroliše neofašistička Ukrajina, oni bi, sigurno, bez milosti, ubili tu decu. Ovako, deca su spasena i to je najvažnije. Daj Bože, da posle 8 godina svane namučenom Mariupolju! “Azovu“ i tom poganom načinu razmišljanja koje ga je zadojilo, kao i bednoj državi koja je to institucionizovala i ozakonila, želim katastrofu, kraj, nestanak. Ništa drugo i ne zaslužuju To je nužno da bi posle mogla vaskrsnuti neka nova Ukrajina, završava svoju priču ruski vojnik.

Načelnik Nacionalnog centra za kontrolu odbrane Ruske Federacije general-pukovnik Mihail Mizincev je podsetio da je Rusija 20. marta ponovo apelovala na vlasti u Kijevu, kao i na Ujedinjene nacije, OEBS, Međunarodni komitet Crvenog krsta i druge međunarodne organizacije sa inicijativama bez presedana o velikoj humanitarnoj operaciji za spasavanje stanovnika Mariupolja i stranih državljana u uslovima najteže humanitarne katastrofe. Prema rečima portparola Kijeva, kao odgovor na predloge Rusije, diktirane principima humanosti, 21. marta u 2 sata posle ponoći stiglo je neosnovano odbijanje spasavanja ljudi – „nema govora ni o kakvoj predaji i polaganju oružja“.

„Kijevski režim još jednom je pokazao svoje pravo lice i potpunu ravnodušnost prema ljudskim životima više od 130 hiljada nevinih građana svoje zemlje, koje u zarobljeništvu drže pomahnitale terorističke bande u Mariupolju, rekao je general. Blokiranjem koridora za izlazak civila ukrajinske ekstremističe snage im uskraćuju mogućnost da se spasu, ostavljajući ih u zoni borbenih dejstava kao „živi štit“, istakao je on. A svako ko pokuša sam da se sam evakuiše stalno je podvrgnut maltretiranju ili mu se podlo puca u leđa, rekao je Mizincev. Kako je naveo, borci teritorijalne odbrane Ukrajine prisilno teraju civile da stupaju u njihove redove. U skoro svim većim naseljima Nikolajevske oblasti militanti teritorijalne odbrane obilaze domaćinstva i teraju sve muškarce da stupe u njihove redove, a ukoliko odbiju, streljaju ih na licu mesta, rekao je on.

Među drugim zločinima ekstremista prema sopstvenim građanima Mizincev je naveo otpuštanje pacijenata iz bolnica u Odesi i Černigovu, uključujući i one u teškom stanju, kako bi se u tim zgradama utvrdila uporišta i vatrene tačke, kao i skladišta vojne opreme i municije. On je istakao da će neonacisti koji su počinili masovne zločine u Mariupolju biti pronađeni i dobiti zasluženu kaznu.

Mizincev je objasnio da više od 62 hiljade spasenih stanovnika Mariupolja otvoreno govori o svim masovnim zverstvima i zločinima koje su počinili ukrajinske ekstremističke snage. Prema njegovim rečima, neonacisti kao taoce u svojstvu „živog štita“ drže 4,5 miliona civila u velikim gradovima Ukrajine: Kijevu, Harkovu, Černigovu, Sumiju. Među njima je 6.825 stranih državljana iz 23 zemlje. Takođe, zbog opasnosti od mina koju su stvorile kijevske vlasti u unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru, u lukama Ukrajine blokirane su posade 67 brodova iz 15 stranih zemalja.

Autor: Milorad Komrakov