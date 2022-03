ROĐENA BEBA SA DVE GLAVE, TRI RUKE I DVA SRCA: Prizor zapanjio i lekare (FOTO)

Šahin Kan i njen suprug Sohail očekivali su dvoje potpuno formiranih blizanaca, ali su bili šokirani kada je 28. marta u Ratlamu, u indijskoj državi Mađa Pradeš, rodila bebu sa dve glave, jednim torzom, tri ruke i dva srca.

Ovo stanje je poznato kao dicefalični parapagus - gde su dvoje novorođenčadi spojeni jednim torzoom - i često rezultira time da beba bude mrtvorođena, prenosi Dejli mejl.

Međutim, nekim čudom ovi sijamski blizanci su do sada preživeli i primljeni su u bolnicu u obližnjem gradu Indoru kako bi ih lekari nadgledali.

Šahin ostaje u okružnoj bolnici u Ratlamu.

Ovakvi slučajevi su retki i stanje beba ostaje neizvesno, posebno u prvim danima, rekao je jedan od lekara dr Lahoti.

- Zbog ovoga smo ih držali pod nadzorom. Nismo planirali nikakvu operaciju na pacijentu, dodao je.

Ovaj slučaj se dogodio nakon onog iz 2019. godine kada je 21-godišnja žena rodila bebu sa dve glave i tri ruke, takođe u Indiji.

Prema lokalnim izveštajima, rečeno im je da očekuju sijamske blizance u 35. nedelje trudnoće.

Ali posle carskog reza dočekali su 'bebu sa dve glave'.

