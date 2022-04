PUTIN JE OBELEŽIO POČETAK MAKRONOVOG 1. MANDATA: Ugostio ga u Versaju usred neslaganja sa EU, ali je to tada predstavio kao pobedu!

Francuski predsednik Emanuel Makron, osvojio je drugi predsednički mandat zaredom, na današnjem glasanju u drugom krugu predsedničkih izbora, i tako ponovo pobedio protivkandidatkinju Marin Le Pen.

I dok se mnogi analitičari bave paralelom večerašnje pobede sa onom iz 2017. godine, jedan bitan faktor u kampanji se zanemaruje iako ima više sličnosti sa tadašnjim prilikama nego što na prvi pogled izgeda, a to je odnos prema Rusiji i njenom lideru Vladimiru Putinu.

Naime, u jednom francuskom TV programu uživo, dok se čekalo pobedničko obraćanje reizabranog Makrona, u program se uključio i jedan od članova izbornog štaba Marin Le Pen i, između ostalog, za njen poraz okrivio kampanju protekle dve nedelje u kojoj je, kako je rekao, Lepenova konstantno stavljana "u paket sa Putinom" koji je u ovom trenutku svuda predstavljen u najgorem mogućem kontekstu zbog invazije na Ukrajinu. On je međutim istakao da je upravo Putin bio prvi Makronov gost u Parizu nakon pobede na izborima u prvom mandatu.

I zaista, Vladimira Putina je ugostio Makron krajem maja 2017. godine, nedugo nakon pobede na Francuskim izborima i stupanja na dužnost (14, maja).

Više sličnosti nego razlika

Putonov susret sa Makronom u Versaju, za mnoge je bilo tada potpuno iznenađenje i to iz više razloga. Pored brojnih neslaganja sa Zapadom zbog ruske podrške Bašaru el Asadu, jer je u to vreme buktao rat u Siriji, ruske aneksije Krima, rata na istoku Ukrajine i uloge Francuske u uvođenju sankcija Rusiji, optužbi za sajber napade i mnogi drugih, analitičari su tada isticali Putinovu "otvorenu podršku" Makronovoj protivkandidatkinji Marin Le Pen koju je predsednik Rusije ugostio u Kremlju mesec dana ranije tokom kampanje. Iako je i Putin tada istakao da nema nameru da se meša u izbore u Francuskoj već da u svetlu održavanja odnosa sa Francuskom želi da ima kontakte i sa predstavnicima vlasti i opozicije, mediji su to predstavili kao "podršku".

Slično kao i danas, i tada se se u kampanji biračima obe strane obraćale i kroz "odnos prema Rusiji i Putinu".

Putin je tada Makronu čestitao pobedu, a Makron je na diplomatskoj klackalici napravio kompromis i ugostio Putina u zvanično-nezvaničnoj poseti.

Naime, susret je bio u Versaju a ne u zvaničnoj rezidenciji francuskog predsednika Jelisejskoj palati. Sastanak se poklopio sa izložbom u okviru obeležavanja 300. godišnjice od posete Petra Velikog Francuskoj što je označilo početak francusko-ruskih odnosa. Za Putina je to bio prvi direktni susret sa jednim francuskim liderom u poslednjih pet godina, a za Makrona prilika da pokaže diplomatsko umeće ne samo kao novi lider Francuske već i Evrope.

Tokom razgovora sa Putinom, Mkron je tada istakao da može da radi sa Rusijom na pitanju Sirije, naročito kada je reč o borbi protiv terorizma, ali je podvukao da je za Francusku "upotreba hemijskog oružja crvena linija i da bi u tom slučaju odgovorili odmazdom".

"Naš apsolutni prioritet je borba protiv terorizma i brisanje svih terorističkih grupa, naročito 'Islamske države'. To je glavno pitanje oko kojeg imamo zajednički interes. Prema mom gledištu, osim saradnje sa koalicijom koju predvode SAD, mi na ovom pitanju možemo ojačati partnerstvo sa Rusijom", naveo je tada Makron.

Putin je rekao da želi da popravi interakciju sa Francuskom po pitanju sirijske krize, ali je naveo da oni ne znaju koliko je nezavisna Francuska od SAD u operacijama u Siriji.

Diplomatski, saopšteno je da predsednici nisu razgovarali o navodnom "ruskom mešanju" u francuske izbore za šta je Rusija prethodno bila optuživana.

Makron je inače prethodnu francusku administraciju kritikovao zbog nedovoljnog dijaloga s Rusijom. On je ponavljao da ne deli Putinove vrednosti, a "ono što Rusija čini u Siriji i Ukrajini" nazivao kršenjem međunarodnog prava, ali je isticao da je dijalog neophodan.

U to vreme, pre susreta sa Makronom u Versaju, Putinovi poslednji bilateralni razgovori s predsednikom Francuske na francuskoj teritoriji su bilii u junu 2012. godine. Planirani susret sa Makronovim prethodnikom Fransoa Olandom otkazani su nakon što je Oland ruske vazdušne udare na Alepo nazvao ratnim zločinom.

