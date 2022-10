PRVE POSLEDICE SABOTAŽE NA RUSKOM GASOVODU: Nad Skandinavijom bio formiran veliki oblak metana! Merne stanice sve zabeležile (VIDEO)

Prema nekim procenama, količina gasa koji curi dovoljna je za jednogodišnju emisiju metana u gradu veličine Pariza ili zemlji veličine Danske.

U Skandinaviji, merenja Integrisanog sistema za posmatranje ugljenika (ICOS) pokazuju visok nivo metana u atmosferi.

„Pretpostavljamo da je vetar u oblasti curenja najpre odneo emisiju ka severu do Finske, a zatim prema Švedskoj i Norveškoj“, objasnio je profesor Stiven Plat sa norveškog instituta za istraživanje vazduha Nilu.

Institut procenjuje da je u vazduh ispušteno 80.000 tona metana, što je više od četiri puta više od norveške godišnje emisije metana iz industrije nafte i gasa.

Na Nilu su istraživači pripremili animaciju kretanja emisije metana u atmosferi. „Metanski oblak“, kako je nazvan oblak na Ikosu, otkriven je na pet stanica koje su bile udaljene i do 1.200 kilometara.

Posmatračke stanice u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj potvrdile su rekordne nivoe metana. Drugi sateliti za posmatranje najverovatnije nisu zabeležili curenje emisije zbog oblačnog vremena, napisao je Icos u izveštaju.

Gas je prvo pobegao u more, a potom u atmosferu, gde je nastao džinovski oblak, koji se potom podelio na dva dela. Italijanski mediji javljaju da je oblak stigao i do Italije.

Stručnjaci uveravaju da oblak ne predstavlja pretnju po zdravlje građana, jer se u velikoj meri razblažio u atmosferi i kreće se na velikoj nadmorskoj visini. Međutim, događaj bi mogao imati velike negativne posledice po organizme u moru i klimu.

Porast metana u atmosferi detektovan mernim stanicama širom Evrope:

Na Nilu se procenjuje da će se oblak sada kretati ka Svalbardu, arhipelagu u Arktičkom okeanu, otprilike na pola puta između Norveške i Severnog pola.

