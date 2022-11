HOROR SNIMAK PUCNJAVE U BRAZILU: Dečak obučen kao vojnik ulazi u školu i otvara vatru! (VIDEO)

Do pucnjava je došlo u brazilskom gradića Arakruz u državi Espirito Santo. Tinejdžer je otvorio vatru na dve škole.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak, na kojem se vidi kako mladić obućen u vojnu odeću ulazi u jednu školu, trči i počinje da puca. Napadača su snimile nadzorne kamere.

Shocking video shows a man going into a school in Aracruz (Espirito Santo) in Brazil today and shooting at random. Officials have confirmed 3 dead and 9 injured. The attacks took place at Primo Bitti State School (elementary & middle school) and Darwin Private school. pic.twitter.com/9ewkpN7nNQ