EU USVOJILA ZAKLJUČKE O PROŠIRENJU KA ZAPADNOM BALKANU! Za BiH status kandidata

Ministri za evropska pitanja EU danas su usvojili zaključke o proširenju ka Zapadnom Balkanu i odobrili kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu.

Ovu odluku treba da potvrde lideri EU u četvrtak na samitu u Briselu. Odluku je jutros najavila francuska državna sekretarica za evropska pitanja Lorans Bun u svojoj izjavi da je "EU postigla konsenzus da dodelimo Bosni i Hercegovini status zemlje kandidata za članstvo". Ministri EU danas treba da daju svoju podršku procesu proširenja zato što je ova proces, kako je izjavio visok EU zvaničnik, „ključan strateški instrument EU“ i važno je da se održi stabilnost u Evropi u novoj geo-političkoj realnosti, i izrazio je nadu da će ministri EU dati svoju potpunu podršku politici proširenja. Izvor Tanjuga u EU je danas rekao da ne očekuje dugu debatu o Zapadnom Balkanu na samitu 27 EU lidera. To ne znači da EU poklanja manje pažnje Zapadnom Balkanu, ali je podsetio da se nedavno održao samit EU-ZB u Tirani, da je taj sastanak bio uspešan, veoma pozitivan i sa rezultatima, posebno u vezi sa migracijama. Jedina tema oko koje će lideri da razgovaraju je Kosovo, ali ne kao glavna tema samita, kaže EU zvaničnik. Visoki predstavnik za spoljnu politiku Žozes Borelj je sinoć na pres konferenciji u Briselu izjavio da će on informirati lidere o situaciji na KiM, a sutra specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak putuje u Beograd i Prištinu da bi doneo sveže informacije liderima Unije koji bi bili osnova za debatu na samitu. Zvaničnik je najavio da će lideri primiti zahtev Prištine za dodeljivanje statusa kandidata za članstvo, a zatim će, kaže, EU da sledi uobičajenu proceduru, To znači da će Savet EU da pošalje prištinski zahtev u Evropsku komisiju, koja zatim treba da iznese svoje mišljenje o zahtevu za kandidaturu. "Kao što znate", naglasio je zvaničnik EU, "te procedure traju drugo, kao što je bio slučaj za Bosnom i Hercegovinom".