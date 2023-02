ŠTA SE OVO DEŠAVA? ZEMLJOTRES NAKON TURSKE I SIRIJE POGODIO I AMERIKU: U Bafalu u zapadnom Njujorku zabeležen jak potres

Nedugo zatim, detektovan je zemljotres i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Naime, kako prenose američki mediji, izmeren je potres jačine 4,2 stepena Rihterove skale u regionu Bafalo, u zapadnom Njujorku.

NEW: Earthquake felt in Buffalo, New York - reports

"Zemljotresi u Kanadi" prijavili su seizmički potres jačine 4,2 u ponedeljak ujutro u 6:15.

Podsetimo, u ponedeljak rano ujutro Tursku je pogodio jak zemljotres jačine 7,8 po Rihteru, a sat kasnije usledio je novi udar jačine 6,7. Zemljotres je izazvao velika razaranja i u susednoj Siriji gde je najviše stradao grad Al Bab. Podrhtavanje tla osetilo se i u ostalim delovima Turske, u Gruziji, Jermeniji, Kipru.

An Earthquake with a Magnitude of around 4.2 was felt in New York moments ago.