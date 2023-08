POSLEDNJE REČI STJUARDESE KRISTINE: 'Prigožinovim avionom na čudan način manipulisano pred let, urađene NERAZUMLJIVE POPRAVKE!'

Nižu se teorije o tome šta je uzrok pada aviona u kojem je navodno poginuo šef Vagnera Jevgenij Prigožin.

Ruski rucriminal.info - sajt koji nastoji da razotkrije korupciju i prikrivene taktike koje koristi moskovska elita - tvrdi da je let Prigožinovog aviona odložen pre poletanja zbog “tehničkih pregleda”, što je dodatak spekulacijama da je letelica bila meta bombe.

Sajt je tvrdio da je Kristina Raspopova, stjuardesa u Prigožinovom avionu, rekla svojoj porodici pre poletanja da je let odložen zbog tehničkih problema i da tim obavlja popravke.

Stjuardesa Raspopova (39) se požalila porodici zbog kašnjenja leta.

Kristina je nagovestila da je avion "popravljen" pre leta. Telegram kanal „VČK-OGPU” navodi da je Raspopova rekla rođacima da je avionom "na čudan način manipulisano" pre poslednjeg leta i da su popravke koje su urađene "nerazumljive".

Ona je u sredu ujutru na društvenim mrežama objavila fotografiju svog doručka i kofera sa natpisom "Cabin".

Raspopova je inače bila razvedena, a njen brat je Jevgenij Raspopov, zamenik tužioca Jemanželinska, u Čeljabinskoj oblasti.

Raspopova se zaposlila u kompaniji MNT Aero, u čijem je vlasništvu avion koji se srušio, i iz Moskve se preselila da živi u Sankt Peterburgu.

Pre toga je radila i u poslovnoj avijaciji.

- Avion je bio na hitnoj popravci. Čekali su let. Bila je to neka popravka, ništa posebno. Stigli su do aviona i bili su spremni da krenu. Sve je bilo u redu. Činilo se kao da je bila tamo a, da, čekala je let bar nekoliko dana. Rekla je da je destinacija u Rusiji. Čekali su da ih pozovu - rekao je jedan od rođaka stjuardese.

- Što se tiče popravke, rekla je da je to ili održavanje ili popravka. Čekali su da naredbu za polazak - dodao je rođak.

Poginula je zajedno sa još devetoro putnika i članova posade u Tverskoj oblasti.

Britanski obaveštajni izvori rekli su ranije danas BBC da imaju razloga da sumnjaju da iza pada aviona stoji ruska domaća bezbednosna služba FSB.

Sumnja se i da je u pad aviona, u kojem se nalazio Jevgenij Prigožin, upleten njegov lični pilot Artem Stepanov, osnivač "MNT Aero".

Ruski mediji su objavili da je telo vođe vagnerovaca Jevgenija Prigožina zvanično identifikovano u mrtvačnici.