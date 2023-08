DA SE NAJEŽIŠ! Prigožin predvideo svoju smrt?! POMINJE I EKSPLOZIJU AVIONA (VIDEO)

Na društvenim mrežama ponovo se pojavio stari intervju vođe vagnerovaca Jevgenija Prigožina, čiju je smrt u padu aviona juče potvrdila Rusija, a tokom kojeg on trvrdi da je ta zemlja "na ivici prospasti" i da će se, ako se nešto hitno ne učini, "avion raspasti u vazduhu".

Dojče vele navodi da je u pitanju klip u trajanju od 40 sekundi koji je deo Prigožinovog intervjua datog ruskom vojnom blogeru Semjonu Pegovu i prvobitno objavljenog 29. aprila ove godine.

Klip je ponovi isplicao u subotu kada je postavljen na "Vagnerov" Telgram kanal Grey Zone (Siva zona).

- Mi smo danas dostigli tačku kljućanja. Zašto govorim ovako iskreno? Zato što ne mogu drugačije pred svim tim ljudima koji žive u ovoj zemlji. Njih danas lažu. Bolje me ubijte -kazao je Prigožin u tom intervjuu.

Potom je dodao da on "međutim, neće da laže".

"The plane will fall apart in mid-air", a video of Prigozhin predicting his death has appeared.



💬"You better kill me, but I won't lie. I have to be honest: Russia is on the brink of disaster. If these cogs are not adjusted today, the plane will fall apart in mid-air", Prigozhin… pic.twitter.com/sG8beb2HLp