Još jedna 'fotošop afera' u kraljevskoj porodici: Ovog puta princ Vilijam zbunio korisnike društvenih mreža (FOTO)

Princ Vilijam proslavio je u petak 42. rođendan, a tim povodom je na zvaničnom profilu princa i princeze od Velsa objavljen rođendanski portret.

Reč je o fotografiji sa plaže, na kojoj je princ sa svojom decom princom Džordžem (10), princezom Šarlot (9) i princom Luisem (6). Njih četvoro uslikani su u momentu kada su razdragano skočili na plaži.

Međutim, ova fotografija podigla je pravu buru na mrežama, budući da je kao autor navedena princeza Kejt Midlton, koja se meecima leči od raka.

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs