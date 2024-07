Zbog ove odluke je i dalje živ: Trampov savetnik otkrio zašto je bivši predsednik pomerio glavu!

Izborni savetnik Donalda Trampa tvrdi da je bivšem predsedniku život spasao njegov potez da se pozove na grafikone na video ekranu na njegovom mitingu u Pensilvaniji u subotu. Dan Scavino Jr. je rekao da je blagi pokret Trampove glave ka vizuelnoj pomoći na ekranu bio razlog zašto je metak samo okrznuo njegovo uho umesto da ga pogodi u glavu.

"Hvala Bogu što je sinoćnji skup bio jedan na kojem je predsednik Tramp želeo da koristi i referiše na jumbotron, što ga je nateralo da blago pomakne glavu u trenutku pucnjave", napisao je Scavino u nedelju ujutru na X.

Scavino je dodao: "Zahvalan je za sve molitve, ljubav i podršku, dok se priprema za republikansku konvenciju u Viskonsinu!"

