'RUSI SU ODSEČENI' Direktni ukrajinski pogodak iz HIMARS u glavni most u Kurskoj oblasti, onda stigle klizne bombe! POGLEDAJTE! (VIDEO)

Ukrajinska vojska objavila je snimak iz drona, za koji tvrde da prikazuje direktni pogodak u ključni most u ruskoj Kurskoj oblasti.

Udar je izveden teškim oružjem koje je koristilo kasetnu municiju, a ukrajinski mediji javljaju da se verovatno radilo o HIMARS, moćnom američkom višecevnom bacaču raketa.

Kako javlja Kijev post, u udaru je do kraja uništen ključan drumski most preko reke Sejm, zbog čega su ruske snage u tom delu Kurske oblasti verovatno ostale bez poslednjeg puta ka bezbednoj teritoriji i verovatno su zarobljene.

A trio of Ukrainian HIMARS-launched GMLRS rockets slam into a Russian mobile bridging unit over the damaged Seym River Bridge at Karyzh, Kursk Oblast. Ukrainian forces continue to destroy bridges connecting Russian forces south of the Seym. pic.twitter.com/yqyFUxjGqn

Napad po danu koji je pogodio armirano-betonsku konstrukciju snimile su bespilotne letelice kojima upravlja ukrajinska jedinica taktičkih dronova Horne grupa, koja je nedavno objavila snimak udara.

Snimci su pokazali kako tri eksplozije uzastopno precizno pogađaju već oštećeni središnji deo mosta. Prve dve bojeve glave raspršile su kasetnu municiju koja se detonirala na mostu i u vodi, a treću udar je izazvao još jednu eksploziju.

Nakon toga ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je most gađalo amerričkim kliznim bombama JDAM-ER.

The Ukrainian Air Force decided to follow up the Ukrainian Army’s HIMARS strike on the Russian mobile bridging unit over the damaged Seym River Bridge at Karyzh, Kursk Oblast.



Seen here, a US-supplied Ukrainian JDAM-ER glide bomb slams into the Russian bridge. pic.twitter.com/dXws4rA57o