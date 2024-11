'OVDE JE KAO NA SAHRANI' Sve je bilo spremno za veliku Kamalinu žurku sa 10.000 ljudi, a onda je USLEDIO PREOKRET: Neće se obratiti glasačima

Raspoloženje u predizbornom štabu Kamale Haris u Vašingtonu je "palo" u poslednjih sat vremena i sada je, javlja dopisnik Skaj njuza, atmosfera kao na "sahrani".

Na Univerzitetu Hauard je bila spremna zabava, ali raspoloženje se pogoršava dok gledaju rezultate američkih predsedničkih izbora koji se prenose na velikom ekranu.

🇺🇸⚡️Audience begins to leave Kamala Harris event in Washington.



At around 10:20 pm local time, the exit flow at the main gate exceeded the line of people entering Howard University, where the Democratic candidate is located. pic.twitter.com/Ck2CjE6DcU