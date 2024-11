PRVE FOTOGRAFIJE PADA AVIONA U SLOVENIJI Gusta magla oko mesta nesreće, let bio ROĐENDANSKI POKLON JEDNOM OD STRADALIH?! (FOTO)

U Prekmurju u Sloveniji se srušio mali avion.

Avion je izgubio kontakt sa kontrolom vazdušnog saobraćaja i srušio se u gustoj magli

U Prekmurju u Sloveniji se srušio mali avion. Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći je poginulo više troje ljudi. Kao što se vidi na fotografijama srušene letelice koje su objavljene na društvenim mrežama, u okolini je bila gusta magla.

Prema informacijama koje prenosi "24ur", srušio se mali avion mariborskog Vazduhoplovnog centra. Avion je navodno izgubio kontakt sa kontrolom vazdušnog saobraćaja nešto pre 12 sati.

Na letu je trebalo da budu četiri osobe. Iz PU Murska Sobota potvrđeno je da su oko podneva obavešteni o padu aviona u blizini fudbalskog terena u Gančanima. Na lice mesta su upućene nadležne službe koje trenutno vrše uviđaj.

Letalski center Maribor je do nadaljnjega ustavil vse svoje polete. Predstavnik centra Vili Kolar je za Radio Maribor potrdil, da gre za njihovo letalo. https://t.co/S9GwpoRKmW — 📱MMC RTV Slovenija (@rtvslo) 17. новембар 2024.

Predstavnik Vazduhoplovnog centra Maribor Vili Kolar potvrdio je za Radio Maribor da je u pitanju njihov avion.

- U planu leta videli smo da je avion poleteo u 11 časova. O toj vesti su nas obavestili drugi, ali kontrola letenja nije mogla da nam kaže jer je avion bio van kontrolne zone Maribora - objasnio je on.

(FOTO) V okolici Gančanov strmoglavilo letalo mariborskega letalskega centra, umrlo naj bi več ljudi https://t.co/EqudXIiOVz — Vanessa Čokl (@VanessaCokl) 17. новембар 2024.

Prema nezvaničnim informacijama, četiri osobe su registrovane za let. On je bio zamišljen kao rođendanski poklon jednom od ljudi u avionu. Kako se vidi sa fotografija, u trenutku nesreće na području je bila gusta magla, te se pretpostavlja da je to uzrok pada aviona.

