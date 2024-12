Na jednom od snimaka se vidi mnoštvo ljudi kako ulazi u predsedničku palatu Al-Rawda.

Brojni Sirijci upali su danas u palate predsednika Bašara al-Asada (Bashar al Assad) nakon njegovog svrgavanja s vlasti, lutajući od prostorije do prostorije, snimajući selfije i pozirajući za fotografije, a neki su odnosili delove nameštaja i ukrasne predmete.

Rat u Siriji (Syria): Hadi al Bahra, koji je na čelu sirijske političke opozicione koalicije u inostranstvu, proglasio je Damask ''oslobođenim od Bašara l Asada“ i čestitao sirijskom narodu.

Na snimku kojim raspolaže Rojters vidi se mnoštvo ljudi kako ulazi u predsedničku palatu Al-Rawda, dok deca trčkaraju ogromnim prostorijama, a muškarci guraju veliki kovčeg po raskošnom parketu.

Vidi se i kako nekoliko muškaraca iz palate na ramenima odnose elegantne stolice. Ormari u skladištu su ispreturani, a brojni predmeti razbacani po podu.

The home of the Assad family currently being raided by the Syrian people.



Syrians joking and cheering "the Men's department is upstairs!" and "there's a sale!"



They find Louis Vuitton bags, while the Syrian people were starving to death and 90% lived below the poverty line.

Video-snimak druge palate Muhadžrin, čiju je autentičnost potvrdio Rojters, prikazuje grupe muškaraca i žena kako hodaju po belom mramornom podu i ulaze kroz velika drvena vrata. Jedan muškarac u ruci nosi vazu, a kroz odškrinuta vrata velikog ormara vidi se da je prazan, piše "Jutarnji list".

- Sirijci su upali u Asadov privatni dom za malo "šopinga" - stoji u opisu jednog snimka na mreži "X".

Syrians have broken into Assad's private home for some "shopping"



They discuss where the women's and men's departments are and rejoice of being able to buy Louis Vitton clothes "at discount prices"

Pojavili su se i snimci na kojima se vidi kako su pobunjenici i građani upali i u garderobu Bašara al-Asada i njegove supruge Asme, poznate po luksuznom načinu života, kao i da su odneli skupocenu odeću.

A Louis Vuitton trunk was just found in one of Assad's homes. It costs $46,500

Kako se vidi na jednom od snimaka, kovčeg luksuznog brenda "Luj Viton" košta 46.500 američkih dolara, što je nešto više od 43.000 evra.

Na podu je razbacana posteljina i prekrivači, a jedan čovek uznosi poznate narandžaste Luj Viton Viton kutije.

Assad liked Louis Vuitton

Drugi su iznosili torbe pune gotovine, luksuznu odeću i govorili da je ovo "rasprodaja".

Pobunjenici su provalili i u Al-Asadovu garažu prepunu skupocenih automobila, među kojima su i "mercedesi", "ferariji", "audiji"... Objavili da su automobili "zaplenjeni".

Russia's decade long effort to prop up Syrian dictator Assad has failed, with rebels in full control after only one week fighting.

Inside Assad's presidential palace, Damascus.



Inside Assad's presidential palace, Damascus. pic.twitter.com/wHVqtezBfq — KyivPost (@KyivPost) 08. децембар 2024.

Pojavili su se i snimci na kojima se vidi kako Sirijci i pobunjenici upadaju u Centralnu banku Sirije iz koje su izneli torbe pune novca.

Upali u rezidenciju italijanskog ambasadora

Pripadnici policije u nedjelju su upali i u rezidenciju italijanskog ambasadora u Siriji, no ni njega ni članove njegovog obezbeđenja nisu ozledili, rekao je italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, a prenijele agencije ANSA i ostale domaće novinske agencije.

🇸🇾 MEET THE NEW SYRIAN MILLIONAIRES!



Syria's Central Bank is being looted in Damascus and people carry out huge bags of money and valuables.



The smart people did not go to Assad's palace for chandeliers, but to the bank for cash and gold!

ANSA se pozvala na izvor iz italijanskog ministarstva koji je kazao da sirijski borci ulaze u zgrade ambasada i kancelarije međunarodnih nevladinih organizacija u potrazi za saveznicima predsednika Bašara al-Asada koga su svrgnuli s vlasti.

- Jutros je naoružana grupa ušla u vrt ambasadorove rezidencije. Oduzeli su samo tri automobila i to je sve. Ni ambasador ni karabinjeri nisu povređeni - rekao je Tajani, dodavši da su ambasador i policijski službenici prevezeni na sigurno mesto.

Autor: Aleksandra Aras