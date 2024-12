Suđenje Dominiku Pelikou (72) i još pedesetorici optuženih da su silovali njegovu suprugu Žizel Peliko završeno je na sudu u Avinjonu u Francuskoj, a detalji suđenja su jezivi.

Slika Žizel Peliko koja se smeje pored svog supruga Dominika pojavila se danas nakon što su takozvano "čudovište iz Avinjona" i njegova grupa silovatelja saučesnika osuđeni za svoje zločine.

Na selfiju koji je snimio njen okrutni, osuđeni supružnik, Žizel se vidi kako sa osmehom na licu gleda u kameru koju njen tadašnji muž drži u suncem okupanoj marini.

Njena vidljiva radost je u suprotnosti sa gnusnim tretmanom kome je bila izložena od strane muža Dominika (72), koji joj je dugi niz godina drogirao pre nego što je njeno "onesvešćeno" telo nudio strancima da je siluju.

Blissfully happy with her soulmate… unaware he had been drugging her for perverts to rape for years: Gisele Pelicot smiles for a selfie alongside her perverted husband in newly discovered image https://t.co/hnTirjYS0V pic.twitter.com/PptrIt7nGv