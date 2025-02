Zemljotresi prete evropskim letovalištima: Samo je pitanje kad će udariti, a ova područja su posebno osetljiva

Santorini, poznat po svojim zadivljujućim belim selima i živopisnim turističkim atrakcijama, sada je sablasno tih. Zbog serije zemljotresa koji nedeljama tresu ovo ostrvo, ulice su prazne, a radnje zatvorene.

U ponedeljak, ostrvo je potresao najsnažniji zemljotres u seriji od nekoliko hiljada potresa, a nakon njega Santorini je pretvoren u ostrvo duhova.

Ovaj talas seizmičkih nemira nije karakterističan za Grčku.

Poslednjih dana, snažni zemljotresi su pogodili i druga popularna evropska mesta za odmor, uključujući Hrvatsku i Napulj, što je izazvalo zabrinutost za bezbednost ovih omiljenih turističkih destinacija. Neobična učestalost i intenzitet ovih potresa naterali su meštane i turiste da se zapitaju šta mogu da očekuju u budućnosti.

Prošlog avgusta, jači zemljotres pogodio je Lisabon, grad koji je poslednjih godina visoko na lestvici mnogih turista ne samo iz Evrope, već i sveta.

Što je još gore, kompjuterski sistem portugalske agencije za okeane i atmosferu srušio se ubrzo nakon što je potres počelo u 5.11 ujutro. Nije bilo izveštaja o povređenima, ali stanovnici, koji su uglavnom čvrsto spavali kada se potres dogodio, pričali su da su bili preplašeni, skakali su iz kreveta i izlazili napolje.

Patriša Brito, koja živi u centru grada, kaže da je otišla kod roditelja, plašila se da se radi o razornom zemljotresu.

"Potres je trajao oko minut, ali ja satima nakon toga nisam mogla da zaspim. Mnogim mojim prijateljima koji su osetljivi je bilo loše", rekla je ona.

Zemljotres je bio magnitude 5,4 stepena Rihterove skale i bio je najveća seizmička aktivnost u poslednjih 55 godina u kontinentalnom delu Portugala. Lisabon je bio 84 kilometra udaljen od epicentra, a osetio se i na Gibraltaru, Španiji i Maroku.

Jak zemljotres koji je 1755. godine pogodio Portugal srušio je lisabonske crkve tokom mise, pokrenuo je talase cunamija preko gradskih zidina i izazvao požare koji su trajali šest dana.

Naučnici procenjuju da je magnituda tog razornog zemljotresa bila 7,7 u poređenju sa 5,4 koja se dogodila 26. avgusta.

Šta bi zemljotres te veličine danas značio za Lisabon?

S obzirom na to da je dve trećine zgrada u Lisabonu izgrađeno pre propisa koji su uvedeni osamdesetih godina prošlog veka, šteta bi mogla biti neopisiva, zbog čega stanovnici tog grada često vežbaju, bilo da se radi o alarmima za cunami koji se testiraju u blizini gradske rive, ili školarcima koji vežbaju šta da rade u slučaju potresa.

Kada se potresi dogode, stanovnicima mnogih od ovih destinacija se šalju tekstualne poruke koje ih podsećaju da vode računa na naknadne potrese, drže najvažnije stvari blizu sebe i provere da li ima pukotina, oštećenja i mirisa gasa gde se nalaze.

Možda ne želelimo da razmišljamo o tome, ali mnoge destinacije za odmor su pod stalnom pretnjom od zemljotresa. Stručnjaci upozoravaju da je samo pitanje vremena kada će se još jedan veliki potres da pogodi Južnu Evropu.

Afrička tektonska ploča se ne zaustavlja dok se kreće ka severu i "preti" jakim potresima.

Istraživanje objavljeno prošlog maja pokazalo je da je klimatske promene povećavaju opasnost zbog porasta nivoa mora i jakih oluja koje mogu da izazovu zemljotrese i prirodne katastrofe poput cunamija i klizišta. To znači da su obalna područja na Mediteranu posebno ranjiva.

Ni Velika Britanija nije bezbedna

Čak ni Velika Britanija nije bezbedna. U 19. veku, istoričar Henri Tomas Bakl je insistirao da je sloboda od zemljotresa preduslov za britanski ekonomski dinamizam, jer bi strah obeshrabrio investicije.

Čak je tvrdio da su zemlje podložne zemljotresima osuđene na mentalnu zaostalost, jer "među ljudima bujaju osećanja strahopoštovanja i bespomoćnosti, na kojima se zasniva svako praznoverje".

Bez obzira na to, Škotska ima dugu, dobro dokumentovanu istoriju malih zemljotresa. Malo selo Komri je čak postalo turističko odredište u 19. veku za one koji su iz radoznalosti želeli da osete kako je to kada "zemlja trese".

Zemljotresi u britaniji su zaboravljeni onda kada je Velika Britanija počela da gradi nuklearne reaktore 1960-ih, bez antiseizmičkog pojačanja. Seizmolozi su dali sve od sebe da podignu svest kod ljudi.

Tokom 2010-ih, izveštaji o potresima u Lankaširu bili su povezani sa hidrauličnim frakiranjem, koje može izazvati zemljotrese kao i porast nivoa mora. Vlada je stavila moratorijum 2019. godine, ali strah od nestašice goriva zbog rata u Ukrajini podstakao je zahteve za njegovo ukidanje. Stručnjaci još uvek računaju rizike zbog ove odluke.

Zemljotresi koji prete južnoj Evropi su otprilike 100.000 puta jači od onih koji su proizvedenih frakingom u Velikoj Britaniji. Vlade se ipak oslanjaju na kratkoročna predviđanja da bi sprečile katastrofu.

Nakon smrtonosnog zemljotresa u L'Akvili u Italiji 2009. godine, šest seizmologa je osuđeno za ubistvo iz nehata jer nisu upozorili grad na neposrednu opasnost.

Iako su njihove presude u žalbenom postupku poništene, potražnja za prognozama zemljotresa je porasla. Ovo je opasan trend, jer se seizmolozi slažu da ne postoji pouzdana metoda za predviđanje zemljotresa.

Jedini način da se smanji rizik je izbegavanje izgradnje u blizini aktivnih područja i sprovođenje građevinskih propisa. Poruka je jasna: "suočavanje sa seizmičkim rizikom zahteva dugoročno planiranje", a to takođe zahteva saradnju.

Najrazorniji zemljotres u Evropi

Najrazorniji zemljotres u istoriji Evrope pogodio je Siciliju 1908. godine. Poginulo je otprilike polovina stanovnika Mesine i uništeno je 90 odsto zgrada. Samo dva meseca ranije, Austrija je anektirala Bosnu, raspirujući plamen koji će dovesti do Prvog svetskog rata 1914.

Humanitarni odgovor na zemljotres bio je brz i dramatičan. Desetine ruskih, britanskih, francuskih i američkih brodova donelo je hranu, ćebad i građevinski materijal. Američki radnici izgradili su otprilike 3.000 novih domova za preživele pomoću građe koji su obezbedili američka vlada i Crveni krst.

Dve nedelje nakon katastrofe, na naslovnoj strani nemačkog satiričnog časopisa prikazana su dva demona, od kojih jedan drugom kaže: "Sve je bilo tako lepo pripremljeno za rat. Onda dođe taj mesoglavac i napravi zemljotres! Cela ljudska rasa se ponovo zbližava, a mi smo izgubili svoju šansu".

Iako je "demon" nažalost bio u zabludi u pogledu šanse za rat, zemljotres je dugoročno inspirisao međunarodno partnerstvo u borbi sa zemljotresima.

Autor: Snežana Milovanov