NAPADNUTA ODESA, ODJEKUJU EKSPLOZIJE! Objavljeni dramatični snimci ruskog udara! Pogođeni civilni objekti! Nestala struja u gradu! (FOTO+VIDEO)

U napadu su oštećeni dečja ambulanta, vrtić, višespratnice i automobili.

U ruskom udaru na Odesu ranjeno je četvoro ljudi, a došlo je i do nestanka struje širom grada.

U masovnom napadu ruskih dronova na grad Odesu i Odesku oblast na jugu zemlje 19. februara, povređene su najmanje četiri osobe, uključujući dete, izvestio je guverner Oleh Kiper. Svi ranjeni su hospitalizovani i njihove povrede su manjeg obima.

In #Odesa, as a result of a massive attack by #ruZZia, many buildings have no electricity, water, or heat supply.

According to mayor, hospitals, clinics, and social infrastructure facilities were left without heat.



Fucking terrorists! 🤬🤬🤬🤬🤬#RussiaIsATerroristNaziState pic.twitter.com/YlGWEfELRf — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) 19. фебруар 2025.

U napadu su oštećeni dečja ambulanta, vrtić, višespratnice i automobili, navodi Kiper.

Lavrov said that Russia had never hit energy facilities... and a couple of hours later Russia hit Odesa with a shahid. A city without light... Someone is lying. Don't you think so?@realDonaldTrump #RussiaIsATerroristState #RussiaIsALiar pic.twitter.com/aYOTrZab94 — Ann (@ann_hb_) 19. фебруар 2025.

Napad je rezultirao nestankom struje, a bez grejanja je ostalo 14 škola, 13 vrtića i više od 500 kuća, rekao je gradonačelnik Henadij Truhanov.

🚨 BREAKING: A massive Russian attack on Odesa is underway, just moments after Trump told reporters he believes Russia is sincere in its desire to end the war.



Trump’s weakness only emboldens Putin. pic.twitter.com/0Gmesu8Gqx — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) 18. фебруар 2025.

Guverner je dodao da su isključenja struje u hitnim slučajevima na snazi i drugde u Odeskoj oblasti, kao i da sve relevantne službe rade na rešavanju situacije.

Autor: Aleksandra Aras