NOVI POTRESI U TURSKOJ! U prethodnih sat vremena zabeležena dva zemljotresa jačine skoro pet stepeni (VIDEO)

Nakon što je sinoć ovu zemlju pogodio snažan zemljotres jačine 6,1 stepen, u periodu od 8.00 do 9.00 časova jutros potresla su dva, nimalo naivna zemljotresa, jačine 4,8 i 4,9 stepeni.

Ne smiruje se tursko tlo 12 časova nakon razornog zemljotresa.

Nakon što je sinoć ovu zemlju pogodio snažan zemljotres jačine 6,1 stepen, u periodu od 8.00 do 9.00 časova jutros potresla su dva, nimalo naivna zemljotresa, jačine 4,8 i 4,9 stepeni, preneo je Evropski mediteranski seizmološki zavod.

Poslednji jak potres, jačine 4,9 stepeni, nešto pre 9.00 časova, pogodio je zapadnu Tursku, na dubini od sedam kilometara.

Epicenar je na 62 kilometara severoistočno od grada Balikešir, a zasad nema izveštaja o novoj eventualnoj materijalnoj šteti.

Samo 40 minuta ranije, na istoj lokaciji se dogodio još jedan zemljotres, jačine 4,9 stepeni, na dubini od šest kilometara.

Tursku je, od sinoćnjeg prvog zemljotresa, pogodilo više od 100 naknadnih potresa.

