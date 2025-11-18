OTKRIVENO OD ČEGA JE UMRLA ČETVROČLANA PORODICA IZ NEMAČKE?! Detalji tragedije u Istanbulu: Mislili da je trovanje hranom, sad stigle NOVE vesti! (VIDEO)

Dvoje male dece i njihovi roditelji su preminuli tokom odmora u Turskoj, nakon čega je izvršeno nekoliko hapšenja – ali se sada pojavio preliminarni izveštaj koji bi mogao da oslobodi neke osumnjičene.

Nakon smrti porodice iz Hamburga u Istanbulu, preliminarni izveštaj turskog forenzičkog instituta dodatno ukazuje na hotel, prema izveštajima medija. U izveštaju se navodi da je smrt četvoročlane porodice prvenstveno uzrokovana hemijskim trovanjem u hotelu, javio je državni emiter TRT, pozivajući se na nekonačni dokument.

Verovatnoća trovanja hranom se smatra niskom. Međutim, istrage još nisu završene.

Nakon što su majka i njeno dvoje male dece preminuli u Istanbulu prošle nedelje, otac je takođe preminuo u bolnici u Istanbulu u ponedeljak uveče. Istražitelji su prvobitno sumnjali na trovanje hranom.

Takođe su istraživali izveštaje o trovanju hemikalijama koje se koriste za suzbijanje štetočina u porodičnom hotelu. Uzorci korišćenih hemikalija se još uvek analiziraju, prema TRT-u.

Četiri osumnjičena u pritvoru

Jedanaest osumnjičenih je sada uhapšeno. Prema novinskoj agenciji Anadolija, u ponedeljak uveče su izdate poternice za četvoro njih.

Među njima su prodavci slatkiša, punjenih dagnji ​​i jela od telećih creva (kokoreč), kao i vlasnik kafića. Optuženi su za ubistvo iz nehata. Porodica je jela u objektu osumnjičenih.

Neispunjen san

Porodica je svake godine dolazila u Tursku na odmor. Ovog leta su uredili i renovirali potkrovlje u porodičnom stanu u svom rodnom mestu Boldavin.

- Planirali su da se presele ovamo. Ovo je bio njihov san - rekao je otac preminule žene.

Istanbul je godišnje sa više od 19 miliona turista jedna od najposećenijih metropola na svetu.

Turistička kancelarija govori o tome kako se grad u potpunosti oporavio nakon terorističkih napada i političkih nemira poslednjih godina. Prema pisanju nemačkih medija, i higijenski standardi u restoranima su poslednjih godina pojačani.

Autor: D.Bošković