AKTUELNO

Svet

KADIROV NAKON NAPADA NA GROZNI OBEĆAO UKRAJINI 'LIČNI POKLON': Obećavam da nam neće trebati dugo da odgovorimo

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Mikhail Metzel, Sputnik ||

Čečenski lider Ramzan Kadirov oštro je reagovao nakon što su ukrajinske snage dronovima izvele napad na kompleks Grozni-Siti, poručivši da će odgovor Rusije uslediti „veoma brzo“ i pozvavši "građane Ukrajine da se usprotive daljem vođenju rata".

U video-obraćanju objavljenom na Telegramu, Kadirov je ocenio da je napad na poslovni soliter pokušaj zastrašivanja civila i dokaz, kako je naveo, „nemoći ukrajinske strane“.

- Narode Ukrajine, gde gledate? Raskidaju vas jedan po jedan. Izađite i recite svoje mišljenje. Budite oprezni, ili ćete potpuno izgubiti svoju naciju - poručio je Kadirov.

On je naglasio da u napadu niko nije povređen, ali da se radilo o nameri da se stvori „iluzija pritiska“ na Rusiju.

Kadirov je obećao hitan i odlučan odgovor:

- Obećavam da nam neće trebati dugo da odgovorimo.Neprijatelj će uskoro dobiti moj lični "poklon". Zgradu ćemo brzo obnoviti.

Pored toga, čečenski lider pozvao je ukrajinske oružane snage da, ukoliko žele borbu, predlože mesto direktnog sukoba.

- Ako zaista želite da se borite, pronađite mesto gde se možete sresti sa nama licem u lice. Učinite to ako sebe smatrate ratnicima ili ljudima - poručio je Kadirov.

Napad dronovima na kompleks Grozni-Siti dogodio se 5. decembra u jutarnjim časovima, pri čemu je pričinjena materijalna šteta na jednom od nebodera. Ruske vlasti taj incident opisuju kao teroristički napad.

Autor: S.M.

#Napad

#Ramzan Kadirov

#Rusija

#Ukrajina

#dronovi

POVEZANE VESTI

Svet

ČEČENSKA ODMAZDA ZA GROZNI! Kadirov zapretio Ukrajini: Razmislite sledeći put kada budete gađali Čečeniju

Svet

OGLASIO SE KADIROV NAKON PADA AVIONA KOJI JE LETEO ZA GROZNI Lider Čečenije tvrdi da je 25 ljudi preživelo

Svet

NAPADNUT GLAVNI GRAD ČEČENIJE: Kadirov spremio 84.000 dobrovoljaca zbog napada na Grozni, Kijev tvrdi da je udar došao iz Rusije (VIDEO)

Svet

KADIROV OBJAVIO SNIMAK: Čečeni ispituju zarobljenog ukrajinskog vojnika

Svet

ČEČENI ZBRISALI KONVOJ UKRAJINACA KOD KURSKA! Oglasio se i Kadirov, pronašli zastrašujuće otkriće

Svet

KADIROV SE OGLASIO POSLE VESTI DA JE TEŠKO BOLESTAN: Lider Čečenije snimkom digao celu Rusiju na noge