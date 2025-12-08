'MALI NAPREDAK' Oglasio se Zelenski o razgovorima u Londonu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je da je u njegovim današnjim razgovorima u Londonu sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom postignut "mali napredak ka miru" u Ukrajini, opisujući razgovore kao produktivne.

Zelenski je rekao, na letu iz Londona ka Briselu, gde treba da se sastane sa liderima EU i NATO, da bi planovi Ukrajine i Evrope za mirovni sporazum trebalo da budu spremni do sutra uveče kako bi se podelili sa Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Gardijan.

Ukrajinski predsednik je rekao da novi predlozi o tome kako okončati rat uključuju 20 tačaka, ali da i dalje nema kompromisa u vezi sa teritorijom Ukrajine.

Autor: D.Bošković