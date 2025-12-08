AKTUELNO

Svet

'MALI NAPREDAK' Oglasio se Zelenski o razgovorima u Londonu

Izvor: novosti, Foto: Tanjug AP/Andrea Rosa ||

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je da je u njegovim današnjim razgovorima u Londonu sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom postignut "mali napredak ka miru" u Ukrajini, opisujući razgovore kao produktivne.

Zelenski je rekao, na letu iz Londona ka Briselu, gde treba da se sastane sa liderima EU i NATO, da bi planovi Ukrajine i Evrope za mirovni sporazum trebalo da budu spremni do sutra uveče kako bi se podelili sa Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Gardijan.

Ukrajinski predsednik je rekao da novi predlozi o tome kako okončati rat uključuju 20 tačaka, ali da i dalje nema kompromisa u vezi sa teritorijom Ukrajine.

Autor: D.Bošković

#Emanuel Makron

#Londonu

#Volodimir Zelenski

#ukrajinski predsednik

POVEZANE VESTI

Svet

Zelenski stigao kod Makrona: Svi pričaju o zagrljaju u Jelisejskoj palati

Svet

Zelenski: Ukrajina i Nemačka saglasne, rat treba da se okonča što pre

Svet

Zelenski večeras u Parizu sa Makronom: Sutra samit 'Koalicije voljnih', glavna tema rat u Ukrajini

Svet

OTKRIVENO: Evo kome se Zelenski prvo obratio i sa kim je razgovarao posle skandala u Beloj kući

Svet

ZELENSKI SRDAČNO DOČEKAN U LONDONU: Za ukrajinskog lidera postavljen crveni tepih, o zagrljaju sa Starmerom svi bruje! (FOTO)

Svet

ZELENSKI STIGAO U DAUNING STRIT: Uskoro počinju bilateralni razgovori sa premijerom Britanije (VIDEO+ FOTO)