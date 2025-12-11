PLJAČKAŠI LUVRA IZMAKLI POLICIJI ZA 30 SEKUNDI Istraga otkrila velike propuste, balkon označen kao SLABA TAČKA

Lopovi koji su u oktobru iz muzeja Luvr ukrali krunske dragulje vredne 88 miliona evra pobegli su samo 30 sekundi pre dolaska policije, rekli su članovi istrage koju vodi francuski Senat.

Poslanici su detaljno opisali niz bezbednosnih propusta koji su omogućili bandi da pobegne usred bela dana, prenio je AP.

30 sekundi drame u Luvru

Parlamentarna istraga, pokrenuta nakon pljačke 19. oktobra, otkrila je da je funkcionisala samo jedna od dve kamere koje su pokrivale mesto provale i da obezbeđenje nije imalo dovoljno ekrana za praćenje snimaka u realnom vremenu.

Kada se alarm konačno oglasio, policija je prvobitno poslata na pogrešnu lokaciju, rekli su istražioci senatorima.

- Plus-minus 30 sekundi, stražari ili policija mogli su da ih presretnu - rekao je šef istrage Noel Korbin u obraćanju članovima Senata.

Balkon ranije označen kao slaba tačka

U izveštaju se ukazuje na zastarelost opreme, nerešene propuste naznačene u ranijim revizijama i lošu koordinaciju između Luvra i njegovih nadzornih organa.

Istražioci navode da je balkon koji su lopovi iskoristili godinama ranije označen kao slaba tačka, ali da nikada nije dodatno zaštićen.

Autor: Jovana Nerić