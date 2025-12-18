AKTUELNO

ISPUNJENA TRAMPOVA VELIKA ŽELJA: Čuveni Kenedi centar sada nosi i njegovo ime

Upravni odbor Kenedi Centra za scenske umetnosti glasao je u četvrtak da se objekat preimenuje po predsedniku Donaldu Trampu.

"Upravni odbor Kenedi centra danas je jednoglasno glasao da se institucija nazove Memorijalni centar za scenske umetnosti Donald Dž. Tramp i Džon F. Kenedi“, rekla je portparolka centra Roma Daravi.

"Jednoglasna odluka prepoznaje da je trenutni predsednik odbora spasio instituciju od finansijskog kraha i fizičkog uništenja. Novi Tramp Kenedijev centar odražava nedvosmislenu dvostranačku podršku američkom kulturnom centru za generacije koje dolaze", dodala je Daravi.

Glasanje se održalo tokom sastanka odbora, prema izvoru upućenom u slučaj, tokom kojeg se Tramp uključio putem poziva.

Predsednik SAD, koji je izabran za predsednika odbora u novom sastavu u februaru, često se šalio da Centar nazove "Tramp Kenedi centar", i izgleda da je njegov odabrani odbor odobrio odlučio da ispuni njegovu želju.

Demokratska predstavnica Džojs Biti, član odbora po funkciji, pokušala je da se suprotstavi glasanju, ali je nadglasana.

"Čestitke predsedniku Donaldu Trampu, i takođe, čestitke predsedniku Kenediju, jer će ovo zaista biti sjajan tim dugo u budućnosti! Zgrada će bez sumnje dostići nove nivoe uspeha i veličanstvenosti", napisala je portparolka Bele kuće Karolin Levit na X-u.

Nekoliko dana nakon povratka na funkciju, Tramp je najavio agresivan plan da se smeni postojeći upravni odbor i ukloni njegov predsednik, milijarder filantrop Dejvid Rubenstajn. Od tada vodi napor da oblikuje instituciju prema svojim afinitetima.

