PRVI SNIMCI HORORA U RUSIJI: Čovek aktivirao eksploziv kad su mu prišli policajci, svi su MRTVI (VIDEO)

Dva policajca i najmanje još jedna osoba stradali su u stravičnoj eksploziji koja se u noći između utorka i srede dogodila u Moskvi.

Prema prvim informacijama, poginula su dva mlada pripadnika saobraćajne policije i "sumnjivo lice" koje se nalazilo u njihovoj blizini. Eksplozija je odjeknula oko 1.30 časova.

Prema nezvaničnim informacijama, poginuli su policajci Ilija Klimanov (24) i Maksim Gorbunov (25). Identitet treće osobe u ovom trenutku nije poznat.

Eksplozija se dogodila u Eleckoj ulici u Moskvi, nedaleko od policijske stanice, a prema prvim informacijama, "sumnjivo lice" je aktiviralo eksploziv u trenutku kada su mu policajci prilazili. Navodno su građani 15 minuta pre tragedije prijavili da se sumnjivi čovek sa crnom kapuljačom "mota po ulici".

Kako je saopštio Istražni komitet, istražitelji utvrđuju okolnosti incidenta. Pokrenut je krivični postupak, a biće određeno i više sudskih veštačenja, uključujući i eksplozivno-tehničko.

"Od zadobijenih povreda preminula su dvojica policijskih službenika, kao i lice koje se nalazilo u blizini policajaca", navodi se u saopštenju.

