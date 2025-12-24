Crna kutija srušenog libijskog aviona biće analizirana u neutralnoj zemlji: Oglasila se Turska

Ministar saobraćaja Turske Abdulkadir Uraloglu naveo je danas da će crna kutija libijskog vojnog aviona, u čujem su padu u utorak uveče poginuli načelnik Generalštaba vojske Libije Mohamed al Hadad i njegova pratnja, biti analizirana u neutralnoj zemlji, čije ime zasad nije navedeno.

Uraloglu je izjavio na platformi Iks da će "analiza snimača glasa i podataka o letu, radi utvrđivanja uzroka pada aviona, biti obavljena u neutralnoj državi", nakon početnog tehničkog pregleda, prenosi Al Džazira.

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja ranije danas je potvrdio da su pronađeni crna kutija i uređaj za snimanje razgovora iz kabine libijskog aviona, koji se srušio sinoć nedaleko od Ankare.

On je naveo da su istražni timovi odmah započeli rad na mestu nesreće u Ankari, gde su pronađeni ostaci letelice, a očekuje se da će podaci iz crne kutije pomoći u rasvetljavanju okolnosti tragedije.

Jerlikaja je sinoć saopštio da je pronađena olupina aviona koji je prevozio libijsku vojnu delegaciju, u kojoj su bili načelnik Generalštaba libijske vojske Mohamed al Hadad, još četiri člana delegacije, kao i tri člana posade, koji su svi poginuli.

Prema njegovim rečima, pripadnici žandarmerije locirali su olupinu aviona na oko dva kilometra od sela Kesik Kavak u okrugu Hajmana, u blizini Ankare.

Avion je poleteo u utorak uveče sa aerodroma Esenboga u Ankari i bio je na putu ka libijskoj prestonici, Tripoliju.

Libijski načelnik Generalštaba boravio je u utorak u zvaničnoj poseti Ankari, na poziv turskog kolege, a tokom dana sastao se sa turskim ministrom odbrane i načelnikom Generalštaba, u okviru učestalih bilateralnih susreta zvaničnika dve zemlje.

Autor: Marija Radić