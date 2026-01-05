AKTUELNO

Svet

Horor u vozu u predgrađu Pariza: Dve osobe ranjene u napadu nožem, osumnjičeni u bekstvu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Michel Euler ||

Dva putnika su napadnuta nožem jutros u vozu u severozapadnom predgrađu Pariza, Ivlinu, a nepoznati muškarac koji je izveo napad i ranio putnike trenutno je u bekstvu, prenose francuski mediji.

Kako navodi "Parizjen", jedan muškarac je zadobio ubod nožem u predelu lica dok je spavao u vozu, pri čemu je zadobio lakše povrede obraza i šaka.

Druga osoba je napadnuta na stanici u Vezineu, a za sada se ne zna težina njenih povreda.

Televizija BFM je te informacije potvrdila iz policijskih izvora.

pročitajte još

KRVAVA OSVETA U KIKINDI: Čekićem smrskao lobanju ljubavniku svoje žene, pa presudio sebi na tavanu!

Autor: Marija Radić

#Bekstvo

#Napad

#Nož

#Osumnjičeni

#Pariz

#Voz

POVEZANE VESTI

Svet

HOROR U VOZU: Više ljudi izbodeno nožem, uhapšene dve osobe (VIDEO)

Svet

MUŠKARAC ZAPALIO DEVOJKU (26) U VOZU! Svađa prerasla u fizički obračun, napadač pobegao: Horor u Čikagu (VIDEO)

Svet

DRAMA U PARIZU: Napad nožem u metrou, povređene najmanje tri žene

Hronika

Srđan Nogo u bekstvu!

Svet

Horor u britanskom vozu: Desetoro izbodenih, devetoro životno ugroženo! (VIDEO)

Hronika

DRAMA U VOZU NA NOVOM BEOGRADU: Izbodena jedna osoba