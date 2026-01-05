Horor u vozu u predgrađu Pariza: Dve osobe ranjene u napadu nožem, osumnjičeni u bekstvu

Dva putnika su napadnuta nožem jutros u vozu u severozapadnom predgrađu Pariza, Ivlinu, a nepoznati muškarac koji je izveo napad i ranio putnike trenutno je u bekstvu, prenose francuski mediji.

Kako navodi "Parizjen", jedan muškarac je zadobio ubod nožem u predelu lica dok je spavao u vozu, pri čemu je zadobio lakše povrede obraza i šaka.

Druga osoba je napadnuta na stanici u Vezineu, a za sada se ne zna težina njenih povreda.

Televizija BFM je te informacije potvrdila iz policijskih izvora.

Autor: Marija Radić