'NEKI LUDAK JE POKUŠAO DA PROVALI, REAGOVALA JE TAJNA SLUŽBA' Džej Di Vens se hitno oglasio povodom incidenta na svom imanju (FOTO)

Pripadnici američke tajne službe uhapsili su jednu osobu posle, kako su saopštili izvori savezne policije, incidenta na imanju potpredsednika SAD Džej Di Vensa u Ohaju.



Porodica Vensa u trenutku incidenta nije bila kod kuće, a prema preliminarnim izveštajima, vlasti ne veruju da je osoba ušla u dom američkog potpredsednika, naveo je neimenovani zvaničnik.

Na Vensovoj kući u Sinsinatiju razbijeno je nekoliko prozora. Pojedini lokalni mediji su spominjali i pucnjavu, ali ti navodi nisu zvanično potvrđeni.

Potpredsednik SAD se ovim povodom obratio javnosti na društvenoj mreži Iks:

I appreciate everyone's well wishes about the attack at our home. As far as I can tell, a crazy person tried to break in by hammering the windows. I'm grateful to the secret service and the Cincinnati police for responding quickly.



We weren't even home as we had returned… — JD Vance (@JDVance) 05. јануар 2026.

"Cenim dobre želje koje su svi uputili povodom napada na naš dom. Koliko mogu da zaključim, neki ludak je pokušao da provali udarajući čekićem po prozorima. Zahvalan sam Tajnoj službi i policiji Sinsinatija što su brzo reagovale. Mi u tom trenutku nismo bili kod kuće, jer smo se već vratili u Vašington (DC). Imam jednu molbu za medije: trudimo se da našu decu što je više moguće zaštitimo od realnosti ovakvog života u javnoj službi. U tom svetlu, skeptičan sam prema informativnoj vrednosti objavljivanja fotografija našeg doma sa razbijenim prozorima."

Vlasti ispituju da li je meta napadača bio Vens ili članovi njegove porodice, rekao je izvor iz policije za "Si-En-En".

Autor: D.Bošković