Gradonačelnik Kran Montane: Pet godina nije bilo bezbednosnih inspekcija u baru

Gradonačelnik Kran Montane Nikolas Feraud izjavio je danas da bar Konstelation, u ikome je u novogodišnjoj noći došlo do požara u kome je stradalo 40 osoba, nije imao nikakve bezbednosne provere ili revizije pet godina.

"Periodične inspekcije nisu sprovedene između 2020. i 2025. godine. Duboko žalimo zbog toga. nemam odgovor zašto to nije učinjeno", rekao je on na konferenciji za novinare i dodao da su od sada prskalice zabranjene u zatvorenom prostoru, prenosi BBC.

Prema njegovim rečima, zvučnoizolacijske ploče na plafonu bara, koje su se zapalile prskalicama, nisu bile testirane na bezbednost od požara.

Kako je rekao grad trenutno razmatra nekoliko tačaka lokalnih zakona i objašnjava da svake godine gradski službenici sprovode pregled objekata poput barova i procenjuju u kojim područjima može da dođe do požara, uključujući kuhinje.

On je rekao da je predmet istrage u vezi sa požarom i da li su se aparati za gašenje požara redovno održavali.

Feraud je rekao da će "na sudijama" biti da odluče hoće li gradsko veće da bude deo krivične istrage o incidentu.

Prema njegovim rečima, dvorana bara je izgrađena 1977. godine, a vlasnik je 2015. godine zatražio proširenje objekta kako bi uključio spoljnu, natkrivenu terasu, što je i odobreno.

Nakon što je taj posao završen, inspektori su ušli da ga procene - ali su se fokusirali na spoljni prostor, a ne na ono što je promenjeno unutra.

"Žalimo zbog toga - dugujemo to porodicama i prihvatićemo odgovornost. Tim od samo pet ljudi obavlja ogroman posao i vrše provere u tom području, brinući se o više od 10.000 zgrada, uključujući restorane i hotele", rekao je on.

Rekao je i da za sada nema osnove da vlasnici bara budu uhapšeni, kao i da je još jedan od njihovih lokala u međuvremenu zatvoren.

Prema njegovim rečima, na sudijama je da utvrde ko je odgovoran za nesreću.

"Na vlasnicima bara je da znaju da li ima previše ljudi u lokalu i da li je taj broj u skladu sa propisima", rekao je on.



Ipak, kaže, neće podneti ostavku nakon nesreće.

"Ne podnosim ostavku, ne, i ne želim", rekao je gradonačelnik i dodao da su on i njegovi zvaničnici izabrani od strane građana Kran Montane i da "neće da napuste brod", kao i da su tu da pomognu stanovnicima.

U nesreći koja se dogodila u novogodišnjoj noći, poginulo je 40, a povređeno 116 osoba, među kojima i četiri državljana Srbije.

Vlasti veruju da je požar u prepunom baru izbio u podrumskoj prostoriji za zabave nakon što su prskalice pričvršćene za boce šampanjca držane preblizu plafona, koji je bio obložen zvučno izolacionom penom.

Švajcarski tužioci su pokrenuli krivičnu istragu protiv vlasnika bara, bračnog para s Korzike, koji se sumnjiče za ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata.

Autor: A.A.